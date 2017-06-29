Покрашенных в розовый цвет собак на Кубани отправят в московский питомник Минобороны

КРАСНОДАР, 29 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Два покрашенных в розовый цвет самоеда из Краснодарского края, которых зоозащитники нашли в лесу в 60 километрах от Геленджика несколько дней назад, отправятся в четверг в московский питомник Минобороны «Красная звезда». Об этом сообщила ТАСС Маргарита Щербинина, владелица питомника в Геленджике, где животные находились последние дни.

История с крашеными собаками приобрела широкую известность несколько дней назад, когда о брошенных в лесу самоедах розового цвета рассказали зоозащитники в группе «Хаски хэлп» во «ВКонтакте».

По их словам, двух животных они нашли в лесу в 60 километрах от Геленджика. Зоозащитники считают, что собак покрасили фотографы для того, чтобы использовать их в качестве реквизита для фотосессий с туристами. Позже прокуратура Краснодарского края начала проверку.

Щербинина добавила, что после того, как крашеные собаки были найдены, сотрудники правоохранительных начали искать их хозяина. На время разбирательства собак передали в ее питомник. Там они находились шесть дней, но потом Минобороны РФ решило забрать самоедов себе и согласовало с региональными правоохранительными органами вопрос передачи животных.