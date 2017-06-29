В Воронеже ограничат движение по улице Кирова на 1,5 месяца

Движение автомобилей по одной полосе проезжей части на улице Кирова в Воронеже ограничат на полтора месяца с понедельника, 3 июля, сообщила пресс-служба мэрии. Ограничение связано с ремонтом теплотрассы. Работы проведет ПАО «Квадра».

Водители не смогут проехать по участку от улицы Красноармейская до переулка Красноармейский до 15 августа. Сотрудники администрации Воронежа извинились перед горожанами за временные неудобства.

В городе также на месяц перекроют участок улицы Менделеева. Запрет будет действовать с 1 до 31 июля. В этот период на улице пройдет устройство канализационного коллектора к ЖК «Озерки».