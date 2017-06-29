В Воронеже ограничат движение по улице Кирова на 1,5 месяца
Ремонт теплотрассы продлится с 3 июля по 15 августа.
Ремонт теплотрассы продлится с 3 июля по 15 августа.
Движение автомобилей по одной полосе проезжей части на улице Кирова в Воронеже ограничат на полтора месяца с понедельника, 3 июля, сообщила
Водители не смогут проехать по участку от улицы Красноармейская до переулка Красноармейский до 15 августа. Сотрудники администрации Воронежа извинились перед горожанами за временные неудобства.
В городе также на месяц перекроют участок улицы Менделеева. Запрет будет действовать с 1 до 31 июля. В этот период на улице пройдет устройство канализационного коллектора к ЖК «Озерки».