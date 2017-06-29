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18:33 (мск), источник: РИА Новости

На Москву надвигается уникальный «штормовой удар», предупреждают синоптики

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. На Москву надвигается сильный тропический ливень, который по некоторым показателям может побить рекорды более чем полувековой давности, сообщает центр погоды «Фобос».

Источник: РИА Новости

Синоптики предупреждают, что стихия доберется до столицы вечером в пятницу. Возможны сильные ливни, гроза, град и шквалистые порывы ветра, которые могут достигать 20 метров в секунду.

«Интенсивные дожди обрушатся на мегаполис около 15 часов, и будут лить, не переставая, практически до позднего вечера — в общей сложности ожидается до 30−40 миллиметров осадков (почти полбочки воды на метр квадратный), а это, между прочим, половина месячной нормы осадков», — говорится в сообщении.

По данным метеорологов, пик ливня придется на период с 18 до 21 часа. За это время выпадет 75% ожидаемых осадков.

Существует угроза возникновения подтоплений. Шквалистый ветер может повалить деревья, рекламные конструкции, элементы кровли крыши. Не исключены сбои в энергообеспечении, предупреждает «Фобос».

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Синоптики называют надвигающийся на столицу «штормовой удар» уникальным, потому что настолько интенсивные ливни случаются в Москве в июне всего лишь раз в пять лет. Кроме того, количество влаги может в 1,5 раза превысить среднее максимальное суточное количество осадков, приближаясь к рекордным показателям более чем полувековой давности.

Днем 29 мая на московский регион обрушился шквалистый ветер. В столице от разгула стихии погибли 12 человек, а в области — шесть. Кроме того, в результате шторма пострадали около 200 человек. По данным МЧС, в Москве повалило более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Кроме того, повреждения получили свыше 2,1 тысячи автомобилей.

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