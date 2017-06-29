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18:27 (мск), источник: Югополис

Раненых розовых псов-самоедов из Геленджика забрали в Минобороны

Розовых лаек, которых пляжные фотографы бросили под Геленджиком, в четверг, 29 июня, забрали сотрудники питомника «Красная звезда» Министерства обороны РФ.

Два покрашенных в розовый цвет самоеда, которых зоозащитники нашли в лесу в 60 километрах от Геленджика несколько дней назад, отправились в московский питомник Минобороны РФ «Красная звезда». Об этом «Югополису» рассказала Маргарита Щербинина, владелица гостиницы для животных «Авангард» в Геленджике, где животные находились на передержке.

— Розовые собаки находились в нашей гостинице пять дней. Они были ранены из травматического оружия: у одной собаки пуля находилась возле уха, у другой — в районе ребер. Мы провели им операции, они чувствуют себя хорошо, — рассказала «Югополису» Маргарита Щербинина. — Сегодня к нам из Москвы приехали представители питомника Минобороны РФ и забрали собак с собой.

По словам Щербининой, сотрудники Министерства обороны узнали о животных из публикаций в СМИ.

Как сообщал «Югополис», в конце июня 2017 года волонтеры обнаружили в лесу под Геленджиком брошенных розовых собак. Сообщалось о трех крашеных самоедах, которых некие личности водили по набережной Геленджика в качестве аттракциона для фотосессий. Затем животные были вывезены за 60 километров от города и брошены в лесу вблизи малонаселённого хутора.

Позже прокуратура Краснодарского края начала проверку по данному факту.

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