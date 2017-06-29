В сети запустили петицию против бороды Эминема

«Эминем, мы восхищаемся тобой и твоей работой. Но тебе просто не идет борода. Мы умоляем тебя избавиться от нее как можно скорее», — говорится в тексте обращения.

Недовольство поклонников вызвал снимок в Instagram-аккаунте Эминема, на котором он запечатлен вместе с музыкантами Dr. Dre и Кендриком Ламаром. «Всего лишь парочка парней из Комптона и один из Детройта. С бородой», — отметил артист.