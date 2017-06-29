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19:05 (мск), источник: Lenta.Ru

В сети запустили петицию против бороды Эминема

Пользователи сети обратились к американскому рэперу Эминему с просьбой сбрить бороду. Соответствующая петиция была опубликована на сайте Change.org. Причиной недовольства стал снимок, опубликованный в Instagram-аккаунте артиста. На фотографии он запечатлен вместе с музыкантами Dr. Dre и Кендриком Ламаром.

Источник: AP 2017

«Эминем, мы восхищаемся тобой и твоей работой. Но тебе просто не идет борода. Мы умоляем тебя избавиться от нее как можно скорее», — говорится в тексте обращения.

Недовольство поклонников вызвал снимок в Instagram-аккаунте Эминема, на котором он запечатлен вместе с музыкантами Dr. Dre и Кендриком Ламаром. «Всего лишь парочка парней из Комптона и один из Детройта. С бородой», — отметил артист.

Судя по всему, пользователей Twitter испугал непривычный облик рэпера. «Что за черт, Эминем отрастил бороду? Это мир катится в тартарары», — заявил один из них.

«Борода Эминема может стать стать самым громким событием с тех пор, как Майкл Джексон изменил цвет кожи», — отметил другой.

Однако некоторые пользователи с юмором отнеслись смене имиджа и принялись публиковать смешные посты и картинки с участием Эминема в новом образе. Так, участники хи-хоп объединения D-12 с помощью фотошопа изменили название альбома рэпера с Mockingbird (Пересмешник) на Mockingbeard (Глумливая борода).

Эминем (настоящее имя Маршалл Брюс Мэтерс III) — один из самых популярных американских рэперов. Широкая известность пришла к нему в 1999 году после выхода второго альбома The Slim Shady LP. Артист выпустил восемь пластинок и сыграл главную роль в фильме «Восьмая миля».

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