Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бари Алибасов о смерти экс-солиста "Иванушек"
Специалист объяснил, почему не надо ходить на работу с похмелья
«Тяжело и обидно»: реакция Киева на наказание за «Евровидение»
Какие макароны эксперты советуют не покупать ни в коем случае
Сенатор из США заявила, что Россия совершила преступление века
Фото дня: Роналду показал новорожденных детейИз-за рождения детей Роналду даже пропустит матч за 3-е место на Кубке Конфедераций в России
Риналь Мухаметов и Равшана Куркова на съемках фэнтези «Эбигейл»
Что мы знаем о Михалине Ольшанской: 7 фактов к 25-летию актрисы
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона
Максакова рассказала, почему Хрущев передал Киеву Крым — СМИ
Порошенко: ВСУ не дают надежды ополченцам Донбасса
41-летняя азиатка выглядит феноменально молодо (фото)
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
СМИ: Сати Казанова высказалась о смерти экс-солиста "Иванушек"
СМИ о том, от чего умер солист "Иванушек" Яковлев
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
1450-летие Николь Кидман
21:21 (мск), источник: Ежедневник.by

Белорусы не знают о социальном предпринимательстве

Международное агентство социальных и маркетинговых исследований (МАСМИ) провело опрос, целью которого было изучить восприятие социального предпринимательства жителями белорусских городов.

Источник: Ежедневник.by

Исследование продемонстрировало недостаточный уровень информированности городского населения о социальном предпринимательстве: более половины опрошенных (67,3%) никогда не слышали о таком явлении.

Читайте также
Страховой стаж для пенсий по возрасту уменьшен некоторым белорусам

И в целом у белорусских горожан есть сомнения, что в ближайшем времени в стране могут появиться социальные предприятия. Каждый третий опрошенный (32,8%) считает, что такие организации появятся нескоро, а каждый четвертый (27,6%) — что это вообще невозможно.

Среди основных факторов, ограничивающих появление социальных предприятий, респонденты называют сложную экономическую ситуацию (56,3%) и несовершенную законодательную базу для такой деятельности (24,8%).

Примечательно, что более половины горожан (62,8%) считают, что решением социальных проблем должно заниматься, в первую очередь, государство за счет средств госбюджета. О возможности участия бизнеса в этой сфере упомянул только каждый восьмой опрошенный (12,1%).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Александр Сацук: Дошкольное образование столицы: Кто возделывает почву для коррупции?
Присяжные признали виновными всех подсудимых по делу Немцова
Белый дом объявил о первой встрече Путина и Трампа
Мутко: Российские футболисты показали себя профессионалами
В пригороде Парижа началась антитеррористическая операция
Украина взыскала с «Газпрома» $3 млн
В Госдуму внесен законопроект о запрете курения у подъездов
Греф рекомендовал криптовалюты любителям казино
Спорт
Сборная Канады сыграет на Кубке Первого канала ФХР повысила агентские взносы, утвердила права переходов юниоров, а также увеличила число участников Кубка Первого канала
Авто
Москвичей предупредили о «ветхозаветном потопе» в пятницу Синоптики отмечают, что завтра вечером Москву может накрыть сильнейший за последние пять лет дождь
Hi-Tech
Фото дня: первый в мире телефон, которому не нужна батарейка Миру впервые представлен мобильный телефон, которому не нужна батарейка. Данный девайс будет брать энергию из воздуха
Кино
Риналь Мухаметов и Равшана Куркова на съемках фэнтези «Эбигейл» Известные актеры и молодые звезды экрана снимаются в необычном проекте от создателей фильмов «Танцы насмерть» и «Проект Gemini»
Недвижимость
Как продать или купить гараж?
Сергей Полонский пообещал вернуть деньги обманутым дольщикам
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
Владельцы магазинов пытаются заработать на программе реновации
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Жена моряка сделала мужу сюрприз, скрыв беременность Чтобы снять на видео реакцию супруга, женщина полгода мужественно хранила в секрете новость о грядущем пополнении в семье.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь