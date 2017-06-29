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19:50 (мск), источник: УНИАН

Depeche Mode в Киеве: музыкантам понадобятся черные чашки, серебряные ложки и 12 холодильников

Музыканты Depeche Mode прибудут в Киев чартерным рейсом, а ездить по городу со своей командой будут на шести микроавтобусах. Также с артистами прилетят их повара, которые сами будут закупать еду и готовить им.

Источник: УНИАН

Журналисты обнародовали райдер, а также другие подробности пребывания в Украине британской рок-группы Depeche Mode, которая 19 июля должна выступить на сцене НСК «Олимпийский» в Киеве.

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Об этом говорится в сообщении издания «Сегодня».

Отметим, что монтаж сцены начнется утром 17 июля, а 18 июля в Киев приедут 11 фур с сотнями тонн сценического оборудования и 4 автобуса с техническим персоналом группы, задействованным в установке звука, света и экранов — всего более 60 человек.

Сами музыканты Depeche Mode прибудут в Киев чартерным рейсом, а ездить по городу со своей командой будут на шести микроавтобусах. Также с артистами прилетят их повара, которые сами будут закупать еду и готовить им.

Для кухонных нужд команде потребуются 12 больших холодильников и 2 конвекционные кухонные плиты, а также помещение, способное вместить 75 человек.

Также сообщается, что для шоу группе необходимо более 100 кг льда и 120 больших полотенец. В перерывах между выступлениями Depeche Mode пьют чай и кофе из чашек черного цвета, перемешивая сахар серебряными ложками.

Солисту группы Дэйву Гаану необходима отдельная гримерка. Еще одна комната потребуется для встречи с фанатами группы.

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