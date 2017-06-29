Оплатить счета в ЕРИП нельзя будет ночью 30 июня
В организации принесли гражданам извинения за доставленные временные неудобства.
В организации принесли гражданам извинения за доставленные временные неудобства.
МИНСК, 29 июн — Sputnik. Автоматизированная информационная система «Расчет» не будет работать до утра 30 июня, сообщили Sputnik в четверг в НКФО «Единое расчетное и информационное пространство».
«Для обновления программного обеспечения и проведения необходимых организационных мероприятий, функционирование АИС “Расчет” будет приостановлено c 23:30 29 июня до 6:00 30 июня», — сказали в ЕРИП.
Там также отметили, что если время технологических работ будет увеличено, пользователей об этом уведомят отдельно.
В организации принесли гражданам извинения за доставленные временные неудобства.