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21:30 (мск), источник: Sputnik.by

Оплатить счета в ЕРИП нельзя будет ночью 30 июня

В организации принесли гражданам извинения за доставленные временные неудобства.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Автоматизированная информационная система «Расчет» не будет работать до утра 30 июня, сообщили Sputnik в четверг в НКФО «Единое расчетное и информационное пространство».

По информации организации, приостановление функционирования системы связано с переходом Беларуси с 4 июля текущего года на применение международной структуры номера счета (IBAN), а также банковского идентификационного кода (BIC).

«Для обновления программного обеспечения и проведения необходимых организационных мероприятий, функционирование АИС “Расчет” будет приостановлено c 23:30 29 июня до 6:00 30 июня», — сказали в ЕРИП.

Там также отметили, что если время технологических работ будет увеличено, пользователей об этом уведомят отдельно.

В организации принесли гражданам извинения за доставленные временные неудобства.

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