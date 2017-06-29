Жара в Украине усилится до +38
Температура воздуха в ближайшие два дня — 30 июня и 1 июля — в
Температура воздуха в ближайшие два дня — 30 июня и 1 июля — в
КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина.
«В южных и восточных областях эти 35−38 (градусов — Ред.) мы ждем завтра (30 июня — Ред.) и послезавтра, 1 июля. В эти дни может быть и 38 (градусов — Ред.) в отдельных пунктах
В начале июля в ряде регионов Украины пройдут дожди. «Постепенно будет перемещаться фронт и дожди — с запада на восток и на юг», — отметили в Гидрометцентре.