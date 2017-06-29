Жара в Украине усилится до +38

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина.

«В южных и восточных областях эти 35−38 (градусов — Ред.) мы ждем завтра (30 июня — Ред.) и послезавтра, 1 июля. В эти дни может быть и 38 (градусов — Ред.) в отдельных пунктах юго-восточной части Украины. Завтра тоже уже может быть (повышение температуры — Ред.), начиная от Херсонской до Запорожской области», — сообщили и в Укргидрометцентре в комментарии УНН.