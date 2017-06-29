Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
5 супертехнологий лечения рака, доступных уже сегодня
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
10-летний мальчик прославился благодаря записке на коробке
После жалобы Путину уволили 150 сотрудников предприятия
Возврат к рецессии Как мировая экономика оказалась на краю глобального краха
Риналь Мухаметов и Равшана Куркова на съемках фэнтези «Эбигейл»
Что мы знаем о Михалине Ольшанской: 7 фактов к 25-летию актрисы
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
53-летняя жена Крутого в белом купальнике очаровала Сеть - СМИ
СМИ о том, от чего умер солист "Иванушек" Яковлев
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
СМИ: Сати Казанова высказалась о смерти экс-солиста "Иванушек"
СМИ о том, от чего умер солист "Иванушек" Яковлев
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
22:13 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Жара в Украине усилится до +38

Температура воздуха в ближайшие два дня — 30 июня и 1 июля — в юго-восточных областях Украины повысится до +35…+38.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина.

«В южных и восточных областях эти 35−38 (градусов — Ред.) мы ждем завтра (30 июня — Ред.) и послезавтра, 1 июля. В эти дни может быть и 38 (градусов — Ред.) в отдельных пунктах юго-восточной части Украины. Завтра тоже уже может быть (повышение температуры — Ред.), начиная от Херсонской до Запорожской области», — сообщили и в Укргидрометцентре в комментарии УНН.

По прогнозу синоптиков, жара начнет спадать с 1 июля, начиная с западных областей, а на следующей неделе снижение температуры будет по всей территории страны.

В начале июля в ряде регионов Украины пройдут дожди. «Постепенно будет перемещаться фронт и дожди — с запада на восток и на юг», — отметили в Гидрометцентре.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+31°
полупрозрачная облачность
762 мм рт. ст.
повышенное
46 %
оптимальная
6 м/с
умеренный ветер
 От чего умер экс-солист 'Иванушек International' Олег Яковлев
«Рыжий» из «Иванушек» назвал нелепой смерть Олега Яковлева
От чего умер экс-солист 'Иванушек International' Олег Яковлев
Присяжные признали виновными всех подсудимых по делу Немцова
Белый дом объявил о первой встрече Путина и Трампа
Германия разгромила Мексику и вышла в финал Кубка конфедераций
Катар готов сесть за стол переговоров с арабскими странами
Украина взыскала с «Газпрома» $3 млн
В Госдуму внесен законопроект о запрете курения у подъездов
Мужчина попытался въехать в толпу у мечети в Париже
Спорт
Сборная Канады сыграет на Кубке Первого канала ФХР повысила агентские взносы, утвердила права переходов юниоров, а также увеличила число участников Кубка Первого канала
Авто
Москвичей предупредили о «ветхозаветном потопе» в пятницу Синоптики отмечают, что завтра вечером Москву может накрыть сильнейший за последние пять лет дождь
Hi-Tech
Фото дня: первый в мире телефон, которому не нужна батарейка Миру впервые представлен мобильный телефон, которому не нужна батарейка. Данный девайс будет брать энергию из воздуха
Кино
Риналь Мухаметов и Равшана Куркова на съемках фэнтези «Эбигейл» Известные актеры и молодые звезды экрана снимаются в необычном проекте от создателей фильмов «Танцы насмерть» и «Проект Gemini»
Недвижимость
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
Чиновники назвали дату окончания ремонта улиц в центре Москвы
Владельцы магазинов пытаются заработать на программе реновации
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Жена моряка сделала мужу сюрприз, скрыв беременность Чтобы снять на видео реакцию супруга, женщина полгода мужественно хранила в секрете новость о грядущем пополнении в семье.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь