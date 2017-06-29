Беларусь и Россия в ближайшее время определят условия создания нового спутника

29 июня, Москва /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия в ближайшее время детализируют условия создания нового космического аппарата и управления им. Об этом сообщил сегодня журналистам директор УП «Геоинформационные системы» НАН Беларуси, главный конструктор белорусской системы дистанционного зондирования Земли Сергей Золотой, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект представлен на IV Форуме регионов Беларуси и России.

«В рамках форума будет подписан меморандум между Национальной академией наук Беларуси и “Роскосмосом” об организации работ по новому космическому аппарату, — проинформировал Сергей Золотой. — Фактически будет зафиксировано, что мы делаем спутник вместе».

Работы по проекту уже ведутся. Эскизное проектирование выполняется в рамках собственного финансирования сторон. Целевую аппаратуру для нового аппарата изготовит белорусский «Пеленг», платформу разработает российская корпорация ВНИИЭМ.

«По результатам эскизного проектирования более точно будут определены технические характеристики спутника, экономические компоненты проекта в целом, — сказал Сергей Золотой. — Также будет разработано положение о взаимодействии национальных операторов. Поскольку спутник совместный, предстоит решить, как им управлять, как пользоваться информационным ресурсом». Данный вопрос планируется проработать до конца августа. При этом Сергей Золотой напомнил, что Беларусь и Россия уже провели определенную работу по интеграции наземной инфраструктуры. «Действующая группировка спутников — белорусский БКА и российский “Канопус-В” — доказала эффективность совместной работы. Мы друг друга страхуем в случае, к примеру, каких-то регламентных работ», — пояснил он.

Не исключено, что к созданию нового аппарата будут привлечены частные инвестиции. «Интерес частных компаний есть, мы ведем соответствующие переговоры», — констатировал Сергей Золотой. Он пояснил, что, к примеру, в США около 70−80% ресурсов на спутник направляет государство, и только 20% коммерциализируется. «Аппарат создается примерно четыре года, 7−8 лет он работает на орбите. Частный капитал рассматривает это как рисковые проекты», — добавил эксперт. В то же время рынок дистанционного зондирования Земли будет расти, так как информация со спутников востребована во многих отраслях народного хозяйства. «Думаю, что частный капитал придет», — заявил он.

Отвечая на вопрос, смогут ли в будущем Беларусь и Россия совместно создавать спутники для других стран, Сергей Золотой отметил, что такие проекты нецелесообразны. «Создать собственную инфраструктуру для космических аппаратов — это целый пласт знаний, технический персонал. Это очень дорого. Наземные испытания космического аппарата длятся почти год. Это достаточно сложная и дорогостоящая вещь», — пояснил он.

Как сообщалось, новый спутник планируется запустить в 2021 году.