Адель заявила о возможном прекращении концертной деятельности

Рукописное послание было вложено в программки на концертах исполнительницы в Лондоне.

«Я хотела, чтобы мои финальные шоу были в Лондоне, потому что я не знаю, буду ли я когда-нибудь еще выступать, так что в последний раз хотелось бы сделать это дома», — говорится в письме.

Певица подчеркивает, что за свою карьеру успела дать больше 100 концертов в Великобритании, Ирландии, Европе, Америке и Австралии с Новой Зеландией.

«Я делала это только для вас, в надежде что смогу повлиять на вас так же, как когда-то на меня повлияли во время живых выступлений любимые артисты», — добавила исполнительница.

Адель — одна из самых успешных современных певиц. На церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми-2017» ей присудили статуэтки за «Лучший сингл», «Лучшее сольное поп-исполнение» и «Запись года», а также награду в категории «Лучший альбом».