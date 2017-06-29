Адель заявила о возможном прекращении концертной деятельности
Британская певица Адель может прекратить концертную деятельность. Об этом она написала в письме поклонникам, фотографию которого выложили в фанатский
Британская певица Адель может прекратить концертную деятельность. Об этом она написала в письме поклонникам, фотографию которого выложили в фанатский
Рукописное послание было вложено в программки на концертах исполнительницы в Лондоне.
«Я хотела, чтобы мои финальные шоу были в Лондоне, потому что я не знаю, буду ли я
Певица подчеркивает, что за свою карьеру успела дать больше 100 концертов в Великобритании, Ирландии, Европе, Америке и Австралии с Новой Зеландией.
«Я делала это только для вас, в надежде что смогу повлиять на вас так же, как
Адель — одна из самых успешных современных певиц. На церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми-2017» ей присудили статуэтки за «Лучший сингл», «Лучшее сольное поп-исполнение» и «Запись года», а также награду в категории «Лучший альбом».