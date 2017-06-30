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12:09 (мск), источник: ТАСС

NASA на суперкомпьютере создало модель входа в атмосферу Челябинского метеорита

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Компьютерную модель процессов, возникших при входе в атмосферу Земли Челябинского метеорита в феврале 2013 года, представили в четверг специалисты Исследовательского центра Эймса в Кремниевой долине в штате Калифорния.

Источник: РИА "Новости"

«Группа специалистов NASA смогла создать масштабную модель процессов, возникших при входе в атмосферу Челябинского метеорита на суперкомпьютере “Плеяды” (Pleiades — прим. ТАСС) с тем, чтобы изучить различные варианты падения небесного тела, — отметила пресс-служба NASA. — В частности, удалось имитировать аэродинамические процессы, которые происходили при размягчении метеоритного вещества под воздействием высоких температур, а также при распаде метеорита».

Челябинский метеорит диаметром около 17 метров и массой до 10 тыс. тонн 15 февраля 2013 года вошел в атмосферу на скорости около 18 км в секунду и взорвался на высоте 15−25 км в окрестностях Челябинска. Падение метеорита сопровождалось распространением ударных волн на расстояние около 90 километров.

Исследование NASA опубликовано накануне отмечаемого 30 июня — в день падения Тунгусского метеорита в 1908 году — Международного дня астероида. Идея отмечать День астероида зародилась у астрофизика Брайана Мэя и Григория Рихтерса, режиссера фантастического фильма 51 Degree Nortn (51 градус) о последствиях падения астероида на Лондон. Их поддержал астроном лорд Мартин Риз, американские астронавты Расти Швейкарт и Эд Лу. Инициаторы кампании подготовили декларацию, в которой призвали использовать имеющиеся технологии для отслеживания астероидов, сближающихся с Землей.

6 декабря 2016 года 71-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию, провозгласившую 30 июня Международным днем астероида с тем, чтобы привлечь внимание мировой общественности к угрозе из космоса.

Комментарии
2
Валентин Караванцев
Мне одному показалось что половины симуляции не видно на видео?
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Иван Петров
NASA всё время только и занимается, что симуляциями.
По поводу тунгусского метеорита. А был ли это метеорит?
По крайней мере, было несколько экспедиций к месту падения этого якобы метеорита, и ни одной из них не удалось найти хоть крупинку метеоритного вещества. Как так?
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