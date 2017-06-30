«Газпром» заплатил Украине 80 млн штрафа
Государственная исполнительная служба взыскала с «Газпрома» 79,8 млн грн в госбюджет в рамках штрафа, наложенного Антимонопольным комитетом на российскую компанию.
Государственная исполнительная служба взыскала с «Газпрома» 79,8 млн грн в госбюджет в рамках штрафа, наложенного Антимонопольным комитетом на российскую компанию.
Об этом сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр, сообщает НВ.
«Решение по “Газпрому”, которое было вынесено АМКУ на 171 млрд грн и которое затем было предметом рассмотрения в хозяйственных судах, поступило на исполнение. Пока имеем такие результаты — 79,8 млн грн уже взысканы с должника и перечислены в госбюджет», — сказал он.
В министерстве сообщили, что осуществляют дальнейшие исполнительные действия в этом направлении.