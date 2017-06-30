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00:37 (мск), источник: Капитал

«Газпром» заплатил Украине 80 млн штрафа

Государственная исполнительная служба взыскала с «Газпрома» 79,8 млн грн в госбюджет в рамках штрафа, наложенного Антимонопольным комитетом на российскую компанию.

Источник: Капитал

Об этом сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр, сообщает НВ.

«Решение по “Газпрому”, которое было вынесено АМКУ на 171 млрд грн и которое затем было предметом рассмотрения в хозяйственных судах, поступило на исполнение. Пока имеем такие результаты — 79,8 млн грн уже взысканы с должника и перечислены в госбюджет», — сказал он.

В министерстве сообщили, что осуществляют дальнейшие исполнительные действия в этом направлении.

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