«Газпром» заплатил Украине 80 млн штрафа

Об этом сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр, сообщает НВ.

«Решение по “Газпрому”, которое было вынесено АМКУ на 171 млрд грн и которое затем было предметом рассмотрения в хозяйственных судах, поступило на исполнение. Пока имеем такие результаты — 79,8 млн грн уже взысканы с должника и перечислены в госбюджет», — сказал он.

В министерстве сообщили, что осуществляют дальнейшие исполнительные действия в этом направлении.