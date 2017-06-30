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00:22 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусские астероиды: перечисляем все от Скорины до Шагала

К Международному дню астероида мы вспоминаем имена астероидов — оказывается, названия многих из них связаны с Беларусью.

Источник: Sputnik.by

Количество астероидов, которые есть во Вселенной, не сосчитать, а сейчас мир готовится отметить 30 июня Международный день астероида — подобный «праздник» состоится впервые. Sputnik собрал все астероиды, чьи имена так или иначе связанны с Беларусью.

Астероиды в честь знаменитых людей

В первую очередь астероиды, конечно, получали свои названия в честь ученых астрономов. Оказывается, Беларусь подарила миру целую плеяду ученых, увлеченных необъятными просторами Вселенной.

Среди них мы просто обязаны упомянуть такие фамилии, как Цераский, Дубяго, Жонглович, Каменский, Гаврилов, Тихов, Блажко, Щурпакова и нашего современника Владимира Голубева.

Кстати, малая планета Солнечной системы посвящена Олегу Коротцеву и носит поэтичное название — Олегия. Известный уроженец Могилева Отто Шмидт также удостоился именного астероида. Среди белорусских знаменитостей в космосе отметился и основоположник космического естествознания Александр Чижевский.

Художник, писатель, лауреат Нобелевской премии и первопечатник

В этом году в Беларуси празднуют 500-летие белорусского и восточнославянского книгопечатания. Эта дата неразрывно связана с именем выдающего белорусского ученого-гуманиста Франциска Скорины. Неудивительно, что его имя носит одно из космических тел.

Выдающимся ученым-физиком, родившимся в Беларуси и ставшим первым белорусом, удостоившимся Нобелевской премии, является Жорес Алферов. Где-то в космосе летает астероид, названный его именем. Марк Шагал тоже не избежал подобной чести. Все знают писателя-фронтовика Константина Симонова, но не каждый догадывается, что он завещал развеять свой прах над Буйничским полем, а также получил именной астероид.

Поэт Адам Мицкевич, который воспевал в своих стихах родную Новогрудчину, также прописался в космосе. Национальный герой Чили и уроженец Беларуси Игнат Домейко составляет ему достойную компанию.

Астероиды с именами в честь городов и стран

Есть астероид в космосе, названный в честь Белорусской ССР. Его открыли в Крымской обсерватории в 1971 году. Вслед за нашей страной космическую прописку получили Минск, Брест и Витебск.

Первые два открыла семейная пара астрономов-любителей Черновых. Витебск на космической карте появился благодаря уроженцу этого города Виталию Невскому, кстати, еще один астероид он назвал в честь своего наставника Владимира Голубева.

Посвященные событиям и датам астероиды

В 1708 году в битве при Лесной войска Петра І разбили шведский корпус под командованием генерала Левенгаупта. Местечко это находится в нынешнем Славгородском районе и получило именной астероид.

Белорусская история связана с трагическими войнами, прокатившимися по нашей территории в XX веке, неудивительно, что одно из космических тел посвящено Хатыни и другим сожженным белорусским деревням и селам.

Международный день астероида был утвержден в 2016 году Генеральной ассамблеей ООН. Отмечается он в годовщину падения Тунгусского метеорита и призван повысить осведомленность общественности об опасностях, которые несут космические тела.

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