Раскрыта особенность генетического происхождения женского населения Армении

«Мы не смогли обнаружить каких-либо изменений в женском генофонде в течение очень длительного периода времени. Это чрезвычайно интересно, поскольку за тот же период времени регион пережил множество культурных сдвигов, однако эти изменения, вероятно, не связаны с генетическим воздействием, по крайней мере, на женское население», — сказали соавторы работы Ашот Маргарян и Мортен Аллентофт.

К подобным выводам эксперты пришли, проанализировав полные митохондриальные геномы от 52 древних скелетов из Армении и Нагорного Карабаха, возраст самых старых образцов составил 7,8 тысячи лет. Эти данные ученые сравнили с информацией о митохондриальных геномах 206 современных армян, а также ранее опубликованными материалами о более чем 480 человек из семи соседних с Нагорным Карабахом популяций.