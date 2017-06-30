Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алексей Воробьев резко похудел ради роли в американском сериале
Специалист объяснил, почему не надо ходить на работу с похмелья
Названы города РФ с самым дорогим и самым дешевым жильем
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
Фото дня: Роналду показал новорожденных детейИз-за рождения детей Роналду даже пропустит матч за 3-е место на Кубке Конфедераций в России
Алексей Воробьев резко похудел ради роли в американском сериале
Юлия Волкова из t.A.T.u. стала героиней шоу «Секрет на миллион»
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
Максакова рассказала, почему Хрущев передал Киеву Крым — СМИ
Порошенко: ВСУ не дают надежды ополченцам Донбасса
41-летняя азиатка выглядит феноменально молодо (фото)
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
СМИ: Сати Казанова высказалась о смерти экс-солиста "Иванушек"
СМИ о том, от чего умер солист "Иванушек" Яковлев
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
00:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыта особенность генетического происхождения женского населения Армении

Датские, армянские, российские и британские ученые установили, что женская часть населения Армении и непризнанного Нагорного Карабаха на протяжении последних восьми тысяч лет с генетической точки зрения практически не изменилась.

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Current Biology, кратко о нем сообщает издательство Cell Press.

«Мы не смогли обнаружить каких-либо изменений в женском генофонде в течение очень длительного периода времени. Это чрезвычайно интересно, поскольку за тот же период времени регион пережил множество культурных сдвигов, однако эти изменения, вероятно, не связаны с генетическим воздействием, по крайней мере, на женское население», — сказали соавторы работы Ашот Маргарян и Мортен Аллентофт.

Читайте также
Назван самый генетически вырожденный народ

К подобным выводам эксперты пришли, проанализировав полные митохондриальные геномы от 52 древних скелетов из Армении и Нагорного Карабаха, возраст самых старых образцов составил 7,8 тысячи лет. Эти данные ученые сравнили с информацией о митохондриальных геномах 206 современных армян, а также ранее опубликованными материалами о более чем 480 человек из семи соседних с Нагорным Карабахом популяций.

Анализ показал, что численность населения на территории современных Армении и Нагорного Карабаха быстро увеличилась после последнего ледникового максимума (около 18 тысяч лет назад), но миграции в регионе, происходившие примерно две-три тысячи лет назад, практически не затронули его женскую часть. В дальнейшем ученые планируют провести генетический анализ образцов, взятых с восточных территорий Азербайджана, а также Грузии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Тимошенко рассказала, когда Украине придет конец
Определился второй финалист Кубка Конфедераций-2017
США не беспокоят возможные провокации в Сирии
Мутко: Российские футболисты показали себя профессионалами
Катар готов сесть за стол переговоров с арабскими странами
Украина взыскала с «Газпрома» $3 млн
В Госдуму внесен законопроект о запрете курения у подъездов
Мужчина попытался въехать в толпу у мечети в Париже
Спорт
Кто бы у немцев ни играл — они выиграют: Германия — в финале КК Германия громит Мексику в полуфинале Кубка конфедераций и в шаге от ещё одного трофея, несмотря на неосновной состав
Авто
Москвичей предупредили о «ветхозаветном потопе» в пятницу Синоптики отмечают, что завтра вечером Москву может накрыть сильнейший за последние пять лет дождь
Hi-Tech
Фото дня: первый в мире телефон, которому не нужна батарейка Миру впервые представлен мобильный телефон, которому не нужна батарейка. Данный девайс будет брать энергию из воздуха
Кино
Риналь Мухаметов и Равшана Куркова на съемках фэнтези «Эбигейл» Известные актеры и молодые звезды экрана снимаются в необычном проекте от создателей фильмов «Танцы насмерть» и «Проект Gemini»
Недвижимость
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
В России запускают новую жилищную программу
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Жена моряка сделала мужу сюрприз, скрыв беременность Чтобы снять на видео реакцию супруга, женщина полгода мужественно хранила в секрете новость о грядущем пополнении в семье.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь