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00:31 (мск), источник: Ipress.ua

На Хортице открыли святилище, которое старше Стоунхенджа

Святилище на Хортице, которое представляет собой несколько кругов камней с одним высшим камнем, находится в районе балки Каракайка.

Источник: Ipress.ua

Этот памятник эпохи бронзы были обнаружен случайно несколько лет назад сотрудником заповедника Дмитрием Никоненко и до сегодняшнего дня он находился в процессе музеефикации, сообщает «Укринформ».

По словам завотделом Национального заповедника «Хортица» Сергея Дударенко, который принимал участие в открытии нового объекта, на сегодняшний день на территории острова Хортица учеными открыт целый комплекс подобных святилищ.

«Он старше, чем Стоунхендж. В целом комплекс этих святилищ — это элемент арийского сакрального пространства. Такие святилища обнаружены и в Корнуэлле в Великобритании, и в Бретани во Франции, и на Кольском полуострове. Концентрация подобных святилищ на острове Хортица дает возможность говорить о том, что Хортица могла быть сакральным центром, если можно так сказать — “Меккой” эпохи бронзы», — констатировал Дударенко.

Согласно официальным данным Национального заповедника «Хортица», на сегодня наиболее интересными из уже исследованных объектов-святилищ Хортицы являются святилище-обсерватория на высоте Брагарня, культовый комплекс около балки Большая Молодняга, «Черный камень», который хранится в Музее истории запорожского казачества, и комплекс «Скифский стан», который представляет собой курганы и собрание каменных изделий — лапидарий.

Напомним, что на берегу Днестра нашли бивень мамонта возрастом 22 тысячи лет.

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На Хортице открыли святилище, старше Стоунхенджа
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