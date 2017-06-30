Дипломы Иркутского госуниверситета получат первые выпускники бывшего иняза
Первые выпускники бывшего «иняза» получат дипломы Иркутского госуниверситета.
Первые выпускники бывшего «иняза» получат дипломы Иркутского госуниверситета.
Первые выпускники бывшего «иняза» получат дипломы Иркутского госуниверситета.
Церемония вручения пройдёт в актовом зале Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации. В этом году студентов было около 300, из них 190 поступали на бакалавриат, 39 человек — выпускники магистратуры. Напомним, ИГУ получил разрешение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на образовательную деятельность в здании бывшего Иркутского лингвистического университета, сообщает IrkutskMedia со ссылкой на