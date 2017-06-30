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03:11 (мск), источник: Вести Иркутск

Дипломы Иркутского госуниверситета получат первые выпускники бывшего иняза

Первые выпускники бывшего «иняза» получат дипломы Иркутского госуниверситета.

Источник: Вести Иркутск

Первые выпускники бывшего «иняза» получат дипломы Иркутского госуниверситета.

Церемония вручения пройдёт в актовом зале Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации. В этом году студентов было около 300, из них 190 поступали на бакалавриат, 39 человек — выпускники магистратуры. Напомним, ИГУ получил разрешение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на образовательную деятельность в здании бывшего Иркутского лингвистического университета, сообщает IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу вуза.

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