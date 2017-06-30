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01:20 (мск), источник: Известия

Новая выставка в Пушкинском музее расскажет об истории Боспорского царства

В Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в четверг открылась выставка «Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства», которая рассказывает о высокоразвитой античной цивилизации, которая существовала на территории нынешней России 2 тыс. лет назад.

Как удалось выяснить «Известиям», на выставке представлен фрагмент колонны с ионическим ордером, беломраморная голова статуи Афродиты и множество предметов керамики боспорских гончаров и художников. Также в стеклянной витрине музея демонстрируется ритуальное захоронение коня.

Кроме того, на выставке представлена ванна с рельефными фризами, изображающими соревнование колесниц. По словам представителей музея, рисунок сохранился плохо, а сам объект был разбит. В итоге восстановить его удалось лишь несколько лет назад благодаря технологиям 3D-моделирования и лазерного сканирования.

Выставка продлится до 17 сентября.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

ГМИИ имени Пушкина показал крымские сокровища.

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