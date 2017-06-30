Новая выставка в Пушкинском музее расскажет об истории Боспорского царства

Как удалось выяснить «Известиям», на выставке представлен фрагмент колонны с ионическим ордером, беломраморная голова статуи Афродиты и множество предметов керамики боспорских гончаров и художников. Также в стеклянной витрине музея демонстрируется ритуальное захоронение коня.

Кроме того, на выставке представлена ванна с рельефными фризами, изображающими соревнование колесниц. По словам представителей музея, рисунок сохранился плохо, а сам объект был разбит. В итоге восстановить его удалось лишь несколько лет назад благодаря технологиям 3D-моделирования и лазерного сканирования.

Выставка продлится до 17 сентября.

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