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03:14 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Центр Владивостока перекроют на 1 июля из-за празднования Дня города

Движение и парковка будут ограничены с 08.00 до 14.00.

Владивосток, 30 июня, PrimaMedia.

Празднование 157-летия Владивостока растянется на целых три дня. 29 и 30 июня состоятся основные торжественные мероприятия, а 1 июля пройдет театрализованное шествие горожан по Светланской. В связи с этим с 08.00 до 14.00 будет ограничено движение и парковка всех видов транспортных средств по ряду улиц города, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

На данные периоды времени будет организован объезд по улицам 1-й Морской, Тигровой, Семеновской, Калинина, Вилкова, Окатовой, Спортивной, Гоголя, Аксаковской, Всеволода Сибирцева, Некрасовской, Океанский проспект, Партизанский проспект и Пушкинской.

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