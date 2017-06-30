Следователи не нашли состава преступления в гибели экс-солистки «Лицея» во Владивостоке

Владивосток, 30 июня, PrimaMedia.

Следственные органы завершили проверку по факту гибели во Владивостоке экс-солистки «Лицея» Жанны Роштаковой. По ее результатам принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия события преступления — смерть не носила криминальный характер, сообщила корр. ИА PrimaMedia представитель Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

Напомним, 11 января 2017 года в квартире дома на улице Светланская во Владивостоке в ванне обнаружено тело 32-летней женщины без признаков насильственной смерти. Погибшей оказалась известная певица Жанна Роштакова. Выдвигались различные версии гибели — от падения тяжелой полки и сердечного приступа до насильственной, из-за дележа квартиры.

Известно, что эксперты сразу не обнаружили на теле погибшей признаков насильственной смерти. Но точную причину гибели не могли назвать довольно долго, так как тело какое-то время пролежало в воде.

«Сейчас проверка завершена. Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по п.1 ч.1 ст. 24 УПК (отсутствие события преступления). Смерть не носит криминальный характер», — уточнили в СКР.

Справка: Жанна Роштакова — лауреат Всемирной молодежной премии «Хрустальная нота» (1997). Победитель конкурса старшей вокальной категории «Утренняя Звезда» (1999) в Юрмале. Победитель конкурса «Зажги свою звезду» (2000) в Москве. Участница отборочного тура конкурса «Юрмала — новая волна» (2003), некоторое время была солисткой в группе «Лицей». Член Международной Ассоциации деятелей эстрады Москвы. В репертуаре вокалистки — песни на пяти языках мира: русский, украинский, английский, испанский, итальянский. В начале 2000-х годов Жанна Роштакова непродолжительное время была участницей известной в то время группы «Лицей». Но в 2007 году переехала из Москвы в столицу Приморья. Во Владивостоке занималась различными проектами, самым известным из которых стал «Звездный концерт», собравший на одной сцене профессиональных исполнителей и приморских селебрити.