Следователи не нашли состава преступления в гибели экс-солистки «Лицея» во Владивостоке
Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
Владивосток, 30 июня, PrimaMedia.
Следственные органы завершили проверку по факту гибели во Владивостоке
Напомним, 11 января 2017 года в квартире дома на улице Светланская во Владивостоке в ванне обнаружено тело 32-летней женщины без признаков насильственной смерти. Погибшей оказалась известная певица Жанна Роштакова. Выдвигались различные версии гибели — от падения тяжелой полки и сердечного приступа до насильственной,
Известно, что эксперты сразу не обнаружили на теле погибшей признаков насильственной смерти. Но точную причину гибели не могли назвать довольно долго, так как тело
«Сейчас проверка завершена. Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по п.1 ч.1 ст. 24 УПК (отсутствие события преступления). Смерть не носит криминальный характер», — уточнили в СКР.
Справка: Жанна Роштакова — лауреат Всемирной молодежной премии «Хрустальная нота» (1997). Победитель конкурса старшей вокальной категории «Утренняя Звезда» (1999) в Юрмале. Победитель конкурса «Зажги свою звезду» (2000) в Москве. Участница отборочного тура конкурса «Юрмала — новая волна» (2003), некоторое время была солисткой в группе «Лицей». Член Международной Ассоциации деятелей эстрады Москвы. В репертуаре вокалистки — песни на пяти языках мира: русский, украинский, английский, испанский, итальянский. В начале 2000-х годов Жанна Роштакова непродолжительное время была участницей известной в то время группы «Лицей». Но в 2007 году переехала из Москвы в столицу Приморья. Во Владивостоке занималась различными проектами, самым известным из которых стал «Звездный концерт», собравший на одной сцене профессиональных исполнителей и приморских селебрити.