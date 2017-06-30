Всероссийский православный автопробег «Большая Россия» побывал в Иркутске
Крестный ход, десятки тысяч километров. Иркутск посетил всероссийский православный автопробег «Большая Россия».
Крестный ход, десятки тысяч километров. Иркутск посетил всероссийский православный автопробег «Большая Россия».
Крестный ход, десятки тысяч километров. Иркутск посетил всероссийский православный автопробег «Большая Россия».
Вместе с участниками путешествует священные образы. «Икона Матроны Московской» — изображение тактильное, а значит, пальцами её смогут «увидеть» незрячие и слабовидящие. Ну, а главным символом крестного хода стала икона Казанской Божией Матери. Большая автомобильная история началась две недели назад в Магадане. На личных автомобилях по стране едут 10 активистов. Маршрут пролегает через 65 городов и завершиться осенью в Москве.
— Превратилась из обычного автопробега, который планировался как чисто гуманитарный, переросла в крестный ход, — говорит главный редактор газеты «За суверенитет России» Марк Сагадатов.