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03:29 (мск), источник: Вести Иркутск

Всероссийский православный автопробег «Большая Россия» побывал в Иркутске

Крестный ход, десятки тысяч километров. Иркутск посетил всероссийский православный автопробег «Большая Россия».

Крестный ход, десятки тысяч километров. Иркутск посетил всероссийский православный автопробег «Большая Россия».

Вместе с участниками путешествует священные образы. «Икона Матроны Московской» — изображение тактильное, а значит, пальцами её смогут «увидеть» незрячие и слабовидящие. Ну, а главным символом крестного хода стала икона Казанской Божией Матери. Большая автомобильная история началась две недели назад в Магадане. На личных автомобилях по стране едут 10 активистов. Маршрут пролегает через 65 городов и завершиться осенью в Москве.

— Превратилась из обычного автопробега, который планировался как чисто гуманитарный, переросла в крестный ход, — говорит главный редактор газеты «За суверенитет России» Марк Сагадатов.

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