Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ирина Дубцова прокомментировала смерть Яковлева
В Японии парализованного заставили ползти по трапу самолета
«Тяжело и обидно»: реакция Киева на наказание за «Евровидение»
10-летний мальчик прославился благодаря записке на коробке
После жалобы Путину уволили 150 сотрудников предприятия
Возврат к рецессии Как мировая экономика оказалась на краю глобального краха
Риналь Мухаметов и Равшана Куркова на съемках фэнтези «Эбигейл»
Что мы знаем о Михалине Ольшанской: 7 фактов к 25-летию актрисы
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
53-летняя жена Крутого в белом купальнике очаровала Сеть - СМИ
СМИ о том, от чего умер солист "Иванушек" Яковлев
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
СМИ: Сати Казанова высказалась о смерти экс-солиста "Иванушек"
СМИ о том, от чего умер солист "Иванушек" Яковлев
Причину смерти экс-солиста "Иванушек" Яковлева назвала Куцевол
СМИ: Лавров получил предупреждение от Госдепа США
Фоторепортажи
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
03:56 (мск), источник: Вести Приморье

Уникальный археологический объект нашли археологи ДВФУ на юге Приморья

Уникальное захоронение чжурчжэней обнаружили археологи Дальневосточного федерального университета в Шкотовском районе на юге Приморского края. Специалисты утверждают, что большой могильник эпохи Империи Цзинь найден в регионе впервые.

Памятник датируется XII—XIII вв. и уже принес немало интересных артефактов — останки керамики, украшений, наконечники стрел, монеты и другие предметы быта. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Анну Леонтьеву, начальника пресс-службы ДВФУ.

Как рассказал заведующий музеем археологии и этнографии Учебно-научного музея ДВФУ Евгений Никитин, на месте раскопа обнаружено 27 древних погребений.

«Большинство из них представляют собой круглые каменные объекты с останками сгоревшей древесины, внутри которых находятся два или три отдельных захоронения. Они сопровождаются глиняной посудой, украшениями, элементами оружия. В одном из погребений найдены останки лошади, которая, судя по всему, принадлежала умершему, — рассказал Евгений Никитин. — Костных останков здесь, скорее всего, нет, так как чжурчжэни хоронили прах покойников».

Среди интересных артефактов — останки нескольких глиняных горшков с необычным орнаментом, черепичные украшения, охотничьи и бронебойные железные наконечники, китайские монеты, выпущенные с 1102 по 1106 годы. После обработки все они пополнят фундаментальную коллекцию музея ДВФУ.

«Мы нашли керамику высокого, имперского качества — времен рассвета Золотой Империи Цзинь. Также обнаружен интересный фрагмент глазурованной керамики — это, несомненно, очень престижный для того времени товар. Подобные вещи на территории Приморья не производились, а доставлялись из южного Китая», — отметил Евгений Никитин.

«Древние погребения сопровождаются определенными ритуальными вещами и конструкциями, поэтому мы предполагаем, что здесь хоронили не совсем простых людей, а представителей более высокого статуса, — отметил директор Учебно-научного музея Школы гуманитарных наук ДВФУ Александр Попов. — Известно, что недалеко от этого места было большое городище, но оно, к сожалению, уже разрушено. Если провести масштабную разведку, можно найти здесь другие поселения и составить очень интересную карту археологического района».

В экспедиции участвуют 60 человек — преподаватели и научные сотрудники ДВФУ, студенты разных направлений и курсов, а также школьники и волонтеры. Раскопки проводятся на площади более 5000 кв. м. Специалисты отмечают, что средневековый культурный слой залегает неглубоко и был сильно поврежден сельскохозяйственными работами. Пока удалось вскрыть только верхушку «археологического айсберга», но ученые планируют раскопать все, вплоть до «материка» — так профессионалы называют слой, в котором нет никаких следов пребывания человека.

Работы на средневековом памятнике продолжатся еще месяц. Затем группа переместится на объект «Солонцовая 2», который относится к янковской культуре эпохи палеометалла (VIII—I век до н. э.) и кроуновской культуре раннего железного века (V век до н.э.— I век н.э.). Как отмечает Александр Попов, его изучение может принести исследователям еще больше интересных находок, рассказывающих о древней жизни и развитии человека в регионе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Знаменитую фитнес-модель убили сливки
В ЮАР овца родила "получеловека". Фото
Знаменитую фитнес-модель убили сливки
Определился второй финалист Кубка Конфедераций-2017
США не беспокоят возможные провокации в Сирии
Хейли: США больше не будут закрывать глаза на поведение Тегерана
МВД предлагает перенаправить потоки мигрантов на Дальний Восток
Китай недоволен продажей Вашингтоном оружия Тайваню
Минфин США не нуждается в указаниях Конгресса по поводу санкций
Мадуро просит жителей Венесуэлы помочь поймать пилота Переса
Спорт
Кто бы у немцев ни играл — они выиграют: Германия — в финале КК Германия громит Мексику в полуфинале Кубка конфедераций и в шаге от ещё одного трофея, несмотря на неосновной состав
Авто
Москвичей предупредили о «ветхозаветном потопе» в пятницу Синоптики отмечают, что завтра вечером Москву может накрыть сильнейший за последние пять лет дождь
Hi-Tech
Фото дня: первый в мире телефон, которому не нужна батарейка Миру впервые представлен мобильный телефон, которому не нужна батарейка. Данный девайс будет брать энергию из воздуха
Кино
Риналь Мухаметов и Равшана Куркова на съемках фэнтези «Эбигейл» Известные актеры и молодые звезды экрана снимаются в необычном проекте от создателей фильмов «Танцы насмерть» и «Проект Gemini»
Недвижимость
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
В России запускают новую жилищную программу
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Жена моряка сделала мужу сюрприз, скрыв беременность Чтобы снять на видео реакцию супруга, женщина полгода мужественно хранила в секрете новость о грядущем пополнении в семье.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь