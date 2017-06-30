Уникальный археологический объект нашли археологи ДВФУ на юге Приморья

Памятник датируется XII—XIII вв. и уже принес немало интересных артефактов — останки керамики, украшений, наконечники стрел, монеты и другие предметы быта. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Анну Леонтьеву, начальника пресс-службы ДВФУ.

Как рассказал заведующий музеем археологии и этнографии Учебно-научного музея ДВФУ Евгений Никитин, на месте раскопа обнаружено 27 древних погребений.

«Большинство из них представляют собой круглые каменные объекты с останками сгоревшей древесины, внутри которых находятся два или три отдельных захоронения. Они сопровождаются глиняной посудой, украшениями, элементами оружия. В одном из погребений найдены останки лошади, которая, судя по всему, принадлежала умершему, — рассказал Евгений Никитин. — Костных останков здесь, скорее всего, нет, так как чжурчжэни хоронили прах покойников».

Среди интересных артефактов — останки нескольких глиняных горшков с необычным орнаментом, черепичные украшения, охотничьи и бронебойные железные наконечники, китайские монеты, выпущенные с 1102 по 1106 годы. После обработки все они пополнят фундаментальную коллекцию музея ДВФУ.

«Мы нашли керамику высокого, имперского качества — времен рассвета Золотой Империи Цзинь. Также обнаружен интересный фрагмент глазурованной керамики — это, несомненно, очень престижный для того времени товар. Подобные вещи на территории Приморья не производились, а доставлялись из южного Китая», — отметил Евгений Никитин.

«Древние погребения сопровождаются определенными ритуальными вещами и конструкциями, поэтому мы предполагаем, что здесь хоронили не совсем простых людей, а представителей более высокого статуса, — отметил директор Учебно-научного музея Школы гуманитарных наук ДВФУ Александр Попов. — Известно, что недалеко от этого места было большое городище, но оно, к сожалению, уже разрушено. Если провести масштабную разведку, можно найти здесь другие поселения и составить очень интересную карту археологического района».

В экспедиции участвуют 60 человек — преподаватели и научные сотрудники ДВФУ, студенты разных направлений и курсов, а также школьники и волонтеры. Раскопки проводятся на площади более 5000 кв. м. Специалисты отмечают, что средневековый культурный слой залегает неглубоко и был сильно поврежден сельскохозяйственными работами. Пока удалось вскрыть только верхушку «археологического айсберга», но ученые планируют раскопать все, вплоть до «материка» — так профессионалы называют слой, в котором нет никаких следов пребывания человека.

Работы на средневековом памятнике продолжатся еще месяц. Затем группа переместится на объект «Солонцовая 2», который относится к янковской культуре эпохи палеометалла (VIII—I век до н. э.) и кроуновской культуре раннего железного века (V век до н.э.— I век н.э.). Как отмечает Александр Попов, его изучение может принести исследователям еще больше интересных находок, рассказывающих о древней жизни и развитии человека в регионе.