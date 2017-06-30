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04:04 (мск), источник: Губерния онлайн

Циклон останется гостить в Хабаровске на выходные

Его влияние ослабнет только к вечеру воскресенья.

Источник: РИА "Новости"

Циклон с грозами и дождями задержится в Хабаровске. Погода улучшится только к самому концу недели. В понедельник будет солнечно и жарко — до +30 градусов. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

«Грозы и ливни наиболее вероятны в субботу и в ночь на воскресенье. При этом будет сохраняться нестабильная погода при высокой температуре воздуха. Ветер сменится с северного на южный, его скорость составит 5−10 метров в секунду», — сообщила Галина Брынцева.

Также собеседница отметила, что до середины следующей недели в Хабаровске возможны дожди. Погода будет переменчивой, но после среды начнет стабилизироваться.

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