Циклон останется гостить в Хабаровске на выходные

Циклон с грозами и дождями задержится в Хабаровске. Погода улучшится только к самому концу недели. В понедельник будет солнечно и жарко — до +30 градусов. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

«Грозы и ливни наиболее вероятны в субботу и в ночь на воскресенье. При этом будет сохраняться нестабильная погода при высокой температуре воздуха. Ветер сменится с северного на южный, его скорость составит 5−10 метров в секунду», — сообщила Галина Брынцева.

Также собеседница отметила, что до середины следующей недели в Хабаровске возможны дожди. Погода будет переменчивой, но после среды начнет стабилизироваться.