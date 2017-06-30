Выставку светильников, сделанных из мусора, организовали в Хабаровске
В Закдуме края организовали выставку светильников, сделанных из мусора. Работы подготовили подопечные хабаровского
В Закдуме края организовали выставку светильников, сделанных из мусора. Работы подготовили подопечные хабаровского
Экспонаты, входящие в коллекцию «Гармония света», разместили в холле краевого парламента.
«Для наших люстр мы использовали бросовый материал — пластиковые бутылки, стаканчики, баночки, пробки, крышки, целлофановые пакеты, старые