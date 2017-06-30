Выставку светильников, сделанных из мусора, организовали в Хабаровске

Экспонаты, входящие в коллекцию «Гармония света», разместили в холле краевого парламента.

«Для наших люстр мы использовали бросовый материал — пластиковые бутылки, стаканчики, баночки, пробки, крышки, целлофановые пакеты, старые CD-диски и газеты, детали сломанной бижутерии, пуговицы, обрезки фанеры и труб, проволоку. Цель создания коллекции — изменить отношение людей к мусору и показать, что он может стать прекрасным материалом для творчества», — рассказала руководитель проекта творческой реабилитации инвалидов, воспитатель дома-интерната Ольга Фролова. Отмечается, что идея организовать выставку в региональном парламенте появилась у депутатов в начале июня, когда они посетили дом-интернат, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Закдумы края.