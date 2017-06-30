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04:10 (мск), источник: Вести Приморье

Свидетели Иеговы: Религиозный фанатизм разрушил приморскую семью. Видеорепортаж Сергея Станчика

Променяла семью на секту. Жизнь супружеской пары из Владивостока превратилась в кошмар. Уюту домашнего очага жена предпочла строгий устав общины.

Источник: Вести Приморье

Александр Эпов, житель города Владивосток: «Я хочу оставить себе ребенка для его спасения. Это не какие-то там высокие слова. Находясь там, его просто поломают. Поломают психику, мозги, мировоззрение. Полностью. Вытащат его из социума. Я не знаю, как они это делают. Но вот я с эти столкнулся».

Когда беременная жена заявила Александру, что ходит на собрания Свидетелей Иеговы, он не придал этому значения. Спустя пару лет через суд пытается забрать у женщины их сына.

Александр Эпов, житель города Владивосток: «У этой организации есть свои детские мультики, своя детская литература! Секта очень тоталитарная, очень жесткая».

Поначалу, чтобы вырвать любимую из сетей религиозной организации, он окружил ее лаской и заботой. Результатов это не принесло. Девушка рьяно следовала уставу общины. Перечислить все требования иеговистов не хватит эфирного времени. Пожалуй, самое пугающее — запрет на переливание крови. Андрей узнал об этом от друзей-медиков.

Александр Эпов, житель города Владивосток: «У них куча историй. Человек попадает в больницу, требуется переливание крови. Юристы от организации Свидетели Иеговы: «Человек не подписал бумаги, не смейте».

Теперь молодая семья разрушена. И это в Приморье далеко не единичный случай. Отцу Андрею часто приходится общаться с людьми, чьи родственники и друзья попали под влияние различных сект.

Отец Андрей, священник Русской православной церкви: «Помогите! Сын попал в организацию. Отказывается общаться с родителями. Не хочет брать трубку. Говорит, забудьте меня!» И люди не знают, что делать, как себя вести.

Филиал Свидетелей Иеговы есть практически в каждом крупном городе Приморья. Но официально все они ликвидированы.

Виолетта Дорожкина, старший помощник прокурора Приморского края: «Еще в апреле Верховный суд вынес решение о запрете деятельности и ликвидации религиозной организации Свидетели Иеговы. Участие в деятельности таких организаций также преследуется по закону и может грозить лишением свободы до 6 лет».

Но даже незаконность организации адептов вряд ли отпугнет. Как говорят специалисты, сектанты — те же наркоманы. Хотя зависимый от психотропных веществ человек иногда все-таки понимает, что дурное пристрастие вредит и ему самому, и близким.

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