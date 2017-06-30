Свидетели Иеговы: Религиозный фанатизм разрушил приморскую семью. Видеорепортаж Сергея Станчика
Променяла семью на секту. Жизнь супружеской пары из Владивостока превратилась в кошмар. Уюту домашнего очага жена предпочла строгий устав общины.
Променяла семью на секту. Жизнь супружеской пары из Владивостока превратилась в кошмар. Уюту домашнего очага жена предпочла строгий устав общины.
Александр Эпов, житель города Владивосток: «Я хочу оставить себе ребенка для его спасения. Это не
Когда беременная жена заявила Александру, что ходит на собрания Свидетелей Иеговы, он не придал этому значения. Спустя пару лет через суд пытается забрать у женщины их сына.
Александр Эпов, житель города Владивосток: «У этой организации есть свои детские мультики, своя детская литература! Секта очень тоталитарная, очень жесткая».
Поначалу, чтобы вырвать любимую из сетей религиозной организации, он окружил ее лаской и заботой. Результатов это не принесло. Девушка рьяно следовала уставу общины. Перечислить все требования иеговистов не хватит эфирного времени. Пожалуй, самое пугающее — запрет на переливание крови. Андрей узнал об этом от
Александр Эпов, житель города Владивосток: «У них куча историй. Человек попадает в больницу, требуется переливание крови. Юристы от организации Свидетели Иеговы: «Человек не подписал бумаги, не смейте».
Теперь молодая семья разрушена. И это в Приморье далеко не единичный случай. Отцу Андрею часто приходится общаться с людьми, чьи родственники и друзья попали под влияние различных сект.
Отец Андрей, священник Русской православной церкви: «Помогите! Сын попал в организацию. Отказывается общаться с родителями. Не хочет брать трубку. Говорит, забудьте меня!» И люди не знают, что делать, как себя вести.
Филиал Свидетелей Иеговы есть практически в каждом крупном городе Приморья. Но официально все они ликвидированы.
Виолетта Дорожкина, старший помощник прокурора Приморского края: «Еще в апреле Верховный суд вынес решение о запрете деятельности и ликвидации религиозной организации Свидетели Иеговы. Участие в деятельности таких организаций также преследуется по закону и может грозить лишением свободы до 6 лет».
Но даже незаконность организации адептов вряд ли отпугнет. Как говорят специалисты, сектанты — те же наркоманы. Хотя зависимый от психотропных веществ человек иногда