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04:12 (мск), источник: RIGMA.INFO

Подсветку изготовят для хабаровского колеса обозрения

Вопрос светового оформления аттракциона сейчас решает его владелец.

На набережной стадиона имени Ленина заработало 60-метровое колесо обозрения. Но его оформление продолжится и после запуска. Колесо обозрения будет подсвечено яркой иллюминацией, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Вопрос светового оформления аттракциона сейчас решает его владелец.

— Колесо — отличный объект для подсветки. Лампочки можно установить на 1,5 км поверхностей. Это очень серьезный и капиталоемкий проект, поэтому с иллюминацией мы не торопимся, — рассказал предприниматель Семён Копылов.

Как стало известно, свои предложения по подсветке колеса обозрения уже внесли несколько фирм. Одно из них поступило от местного рекламного агентства. Еще одна зарубежная компания, узнав о запуске хабаровского колеса обозрения, сама вышла на владельца с предложением о сотрудничестве. Речь идёт о фирме из Шанхая, которая сейчас занимается подсветкой нового 100-метрового колеса обозрения в Пекине.

По словам предпринимателя, это предприятие имеет большой опыт в подобных проектах.

Напомним, что установка колеса обозрения началась на набережной Хабаровска в феврале текущего года. Планировалось, что гости набережной стадиона имени Ленина смогут прокатиться на новом аттракционе 1 мая. На первых этапах возведение колеса шло с опережением графика.

Однако на финише монтажа пришлось сбавить темпы из-за задержек доставки оборудования. После завершения установки колесо на набережной Хабаровска станет самым высоким за Уралом и пройдет сертификацию по последним стандартам и требованиям к безопасности.

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