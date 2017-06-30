Коммунальщики перекрыли улицу Пушкинскую в центре Владивостока

Владивосток, 30 июня, PrimaMedia.

В районе улицы Пушкинская, 55 рядом со сквером Комсомольцев Приморским водоканалом проводятся работы по прокладке наружных сетей водопровода. В связи с этим движение на этом участке дороги закрыто до 3 июля. Объезд осуществляется по Баневура, Светланской, Володарского и Всеволода Сибирцева, сообщает ИА PrimaMedia.

Для многих автолюбителей ограничение проезда на Пушкинской стало настоящим сюрпризом. Автовладельцы отмечают, что соответствующий знак появился здесь вчера вечером.