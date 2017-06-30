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04:41 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэрия Красноярска продаст право аренды земли под аквапарк

Первый комплекс с аттракционами будет расположен рядом с «Ареной. Север».

Администрация Красноярска готовится объявить аукцион по продаже права арендовать земельный участок в Советском районе под строительство аквапарка. Соответствующее распоряжение появилось на сайте мэрии. Дата аукциона пока не определена.

Возможно, первый комплекс с водными аттракционами в городе будет расположен рядом с «Ареной. Север» и ТРЦ «Планета» — на пересечении ул. 9 Мая и Подзолкова. Площадь территории составляет более 59,4 тыс. кв.м. Ранее власти рассчитывали реализовать право аренды участка не менее чем за 32 млн руб.

В марте 2017 года мэр Красноярска Эдхам Акбулатов утвердил проект планировки жилого массива Слобода Весны, где и должен появиться аквапарк.

«Одним из предложений было вместо торгового комплекса разместить аквапарк. Идею строительства в городе аквапарка поддержали и красноярцы, которые участвовали в опросе, организованном администрацией города в период с 6 по 17 марта. Большинство респондентов, отвечая на вопрос “Каких развлечений не хватает в Красноярске?”, выбрали именно “аквапарк” (более 70% из числа опрошенных)», — пояснили в администрации.

Отметим, что участок сейчас является пустырем. Недавно в этом же районе (на съезде с виадука по ул. Авиаторов на Северное шоссе) участок выкупила под строительство торгового центра российская «дочка» IKEA — ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)».

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