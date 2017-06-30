Фуникулер во Владивостоке 1 июля откроется после ремонта и будет работать до 23.30

Владивосток, 30 июня, PrimaMedia.

Фуникулер Владивостока откроется после ремонта 1 июля, как и было запланировано. Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе мэрии, в этот день горный трамвайчик будет работать до 23.30.

«Мы традиционно продлеваем работу фуникулера в День города, — отметила директор фуникулера Светлана Латышева. — И хотя Владивосток празднует именины 2 июля, в этом году основные праздничные мероприятия в городе пройдут на день раньше, 1 июля».