Очевидец: Ромашки в хабаровском парке Гагарина рвут ведрами
Администрация парка не видит в этом ничего предосудительного — цветы растут там как сорняк.
Администрация парка не видит в этом ничего предосудительного — цветы растут там как сорняк.
Жительница Хабаровска Елена прислала в редакцию портала «Губерния» фото, на котором видно, как женщина с ребенком рвут ромашки в парке имени Гагарина. Горожанку такое поведение возмутило.
«Цветы с газона рвут ведрами — и учат этому детей. Вечером девушка с ребенком обрывала газон с ромашками. Скорее всего, не в первый раз, так как пришла с ведром. На просьбу не топтать цветы огрызалась и продолжала рвать. После ее ухода осталась вытоптанная поляна и стебли ромашек, выдранных с корнем», — пишет Елена.
Директор парка рассказал, что ромашки — сорняки, а потому собирать их не запрещено.
«Ромашку никто специально не высаживал. Они как сорняки растут — их косят: полполя выкошено, полполя еще нет. Так что пускай собирают, если людям надо — мы не против», — сказал директор парка Олег Машков.
Напомним, что на кражу уличных цветов регулярно жалуются сотрудники Горзеленстроя — горожане портят композиции в центре города, яркие петунии вандалы уносят вместе с горшками.