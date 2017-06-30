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04:52 (мск), источник: Губерния онлайн

Очевидец: Ромашки в хабаровском парке Гагарина рвут ведрами

Администрация парка не видит в этом ничего предосудительного — цветы растут там как сорняк.

Источник: Губерния онлайн

Жительница Хабаровска Елена прислала в редакцию портала «Губерния» фото, на котором видно, как женщина с ребенком рвут ромашки в парке имени Гагарина. Горожанку такое поведение возмутило.

«Цветы с газона рвут ведрами — и учат этому детей. Вечером девушка с ребенком обрывала газон с ромашками. Скорее всего, не в первый раз, так как пришла с ведром. На просьбу не топтать цветы огрызалась и продолжала рвать. После ее ухода осталась вытоптанная поляна и стебли ромашек, выдранных с корнем», — пишет Елена.

Директор парка рассказал, что ромашки — сорняки, а потому собирать их не запрещено.

«Ромашку никто специально не высаживал. Они как сорняки растут — их косят: полполя выкошено, полполя еще нет. Так что пускай собирают, если людям надо — мы не против», — сказал директор парка Олег Машков.

Напомним, что на кражу уличных цветов регулярно жалуются сотрудники Горзеленстроя — горожане портят композиции в центре города, яркие петунии вандалы уносят вместе с горшками.

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