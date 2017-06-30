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05:07 (мск), источник: Newslab.ru

Июль в Красноярске начнется с долгожданной прохлады и дождей

Последним жарким днем перед длительным похолоданием станет пятница, а с выходных температура начнет ежедневно понижаться.

Источник: РИА "Новости"

На выходных в Красноярске будет прохладно, облачно и дождливо. По данным синоптиков, последним жарким днем в череде ближайших станет пятница. Уже в субботу в город придет похолодание — температура будет опускаться ежедневно до конца следующей недели.

Сегодня, 30 июня, воздух в столице края прогреется до 30, 31 °C, ожидается переменная облачность и небольшой дождь. С субботы погода начнет меняться: ветер подует с северо-запада, днем уличные градусники будут показывать 26, 27 °C. В воскресенье, 2 июля, ожидается умеренный юго-западный ветер, лишь 24 °C и гроза.

В оба дня небо будет затянуто тучами, пройдет небольшой дождь. При этом ночи на выходных будут достаточно теплыми: от 16 до 18 °C.

Согласно предварительным прогнозам синоптиков, температура продолжит понижаться и на следующей неделе: Гидрометцентр обещает к четвергу 19 °C в светлое время суток и лишь 12 °C — в темное.

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