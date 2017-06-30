В Красноярске завершился фестиваль сибирского зодчества

Архитекторы сибирских городов обсудили особенности региональных проектов, идентичность сибирской архитектуры, пути развития сибирских городов. Кроме того, участники высказались по поводу архитектурных особенностей Красноярска и реализации новых подходов в градостроительной политике.

«Красноярск — это город с характером, его нельзя спутать ни с одним городом мира. Здесь много зелени: это город-сад, город-лес. Архитекторы всегда стремились создать зелёный город, открытый, “дышащий”, одним словом — мегаполис для человека. На мой взгляд, Красноярск — город именно такого рода. Думаю, что за этим стоят большие усилия нынешней администрации, которая сумела удержать от застройки совершенно уникальные зелёные пространства», — отметил почетный президент Союза архитекторов России Андрей Боков.

Добавим, что фестиваль «Зодчество Восточной Сибири» представил на своей площадке масштабную экспозицию, которая включала в себя более 70-ти различных архитектурных проектов: жилых зданий, общественных пространств и других элементов современного города. В заключительный день фестиваля состоялось награждение участников смотра-конкурса.

В разделе «Проекты» гран-при получил красноярский проект «Велопешеходный мост на остров Татышев». Золотые дипломы в различных номинациях раздела «Проекты» были вручены архитекторам и творческим коллективам из Красноярска, Иркутска, Томска, Новокузнецка.

В разделе «Постройки» гран-при фестиваля завоевал проект «Торгово-офисное здание с подземной автостоянкой по ул. Пискунова в Иркутске». Золотые дипломы в различных номинациях раздела «Постройки» получили архитекторы из Красноярска и Иркутска. В частности, диплом получила красноярская компания «Артстиль» за дизайн пространств модернизированных библиотек Красноярска.

Гран-при раздела «Пропаганда архитектуры» был удостоен проект выставки в государственном научно-исследовательском музее архитектуры им. А. В. Щусева «Провинция. Архитектура Красноярска конца XIX — начала XX столетия» под руководством Ольги Успенской.

Отметим, что мэр Красноярска Эдхам Акбулатов одним из первых познакомился с творческими работами архитекторов из сибирских городов. «Принципиально важно иметь возможность обсуждать творческие идеи и решения в области архитектуры, объединяя в Красноярске специалистов из самых разных уголков России, а также зарубежных профессионалов. Поэтому я рассчитываю, что наш город еще не раз соберет на своей площадке как экспертов, так и молодых архитекторов в рамках фестиваля “Зодчество Восточной Сибири”, который вот уже семнадцать лет сохраняет за собой статус уникального творческого пространства для обмена опытом, свежими идеями и проектами», — добавил Акбулатов.