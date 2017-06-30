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07:24 (мск), источник: Tengrinews

На трассе Алматы — Талдыкорган местные жители легли под КамАЗ

В Алматинской области не утихает скандал вокруг участка республиканской трассы Алматы — Талдыкорган, который власти собираются расширять, передает КТК.

Источник: Tengrinews

Местные жители не согласны со строительством и в знак протеста легли под тяжелую технику. По словам сельчан, им обещали скорое переселение, но обманули. Во время протестов напуганные водители тракторов и КамАЗов были вынуждены остановиться и заглушить моторы. По данным телеканала, участок дороги в полтора километра проходит мимо 58 жилых домов, магазинов и кафе. Старую дорогу решили расширить на пять метров. Люди уверены, после такой модернизации трасса станет опасной, а они просто не смогут выйти из своих домов.

«Сегодня без предупреждения начата дорога, хотя дорожники знают, что мы обратились в определенные органы, ждем ответа в установленном порядке. Никаких ответов мы не получили, все, что мы получили, это отписки», — говорит жительница села Бактыбай Сауле Кушенбаева.

Сельчане требуют, чтобы их либо переселили и выплатили обещанную компенсацию, либо прекратили ремонт вовсе. Пока же люди намерены и дальше срывать строительство.

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