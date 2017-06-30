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05:53 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Краевой суд обязал администрацию Красноярска избавиться от выбоин на дорогах

По мнению прокуратуры, за дорогами должны следить власти.

Дорожников обязали заделать выбоины на нескольких участках дорог в Красноярске. Информация об этом опубликована на сайте Красноярского краевого суда.

Дела рассматривались в марте 2017 года. Тогда прокуратура Ленинского района потребовала залатать выбоины на участках в районе домов 2Д и 2Ж на ул. Тамбовской, а также на ул. Парковой, 5, на ул. Московской, 39, ул. Малаховской, 1, ул. Коломенской, 22, ул. Юности, 22, ул. Пожарского, 166, ул. Энергетиков, 30, ул. Читинской, 12, на пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 16 и на ул. Мичурина в районе въезда на Октябрьский мост.

Как говорится в материалах дела, дороги «создают угрозу жизни и здоровью пешеходов и водителей транспортных средств, нарушаются права граждан на безопасные условия передвижения».

По мнению прокуратуры, за дорогами должны следить местные органы самоуправления — в частности, департамент городского хозяйства. Суд согласился с требованием и приказал департамент устранить проблемы. Однако власти подали апелляционную жалобу, указав, что ответственность за участки должно нести МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства».

Краевой суд не согласился с администрацией, однако счел, что ответственность нужно разделись сразу между двумя организациями. В итоге их обязали в течение 1 года устранить выбоины. Решения суда окончательно вступили в силу 21 июня.

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