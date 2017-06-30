В акимате рассказали, как изменится центр Алматы

На реконструируемых с приоритетом для пешеходов участках планируется укладка брусчатки, посадка зеленых насаждений, установка малых архитектурных форм, спортинвентаря, детских площадок, обустройство велодорожками, подсветка фасадов зданий и др.

Ни один из проектов не предусматривает вырубку или формовку существующих насаждений. Для увеличения затененных пространств предусмотрена дополнительная посадка высокоросолых деревьев: берез, дубов, лип и осин, а также более тысячи кустарников разных видов.

Так, на площади «Астана» количество полос проезжей части будет сокращено. На высвободившемся пространстве будут высажены дополнительные деревья, появятся два сухих фонтана.

Пешеходные и транспортные потоки будут разделены, ограничится зона парковки автотранспорта. Северная сторона площади будет выложена гранитной плиткой.

Работы планируется завершить уже в сентябре этого года.

Улица Панфилова от улицы Кабанбай батыра до улицы Жибек жолы станет пешеходной, с возможностью проезда только спецтранспорта (скорые, пожарные).