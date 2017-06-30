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07:22 (мск), источник: Nur.kz

В акимате рассказали, как изменится центр Алматы

В рамках рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек проинспектировал ход реконструкции улиц Панфилова, Жибек жолы, Гоголя, Кабанбай батыра, площади «Астана», сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

На реконструируемых с приоритетом для пешеходов участках планируется укладка брусчатки, посадка зеленых насаждений, установка малых архитектурных форм, спортинвентаря, детских площадок, обустройство велодорожками, подсветка фасадов зданий и др.

Ни один из проектов не предусматривает вырубку или формовку существующих насаждений. Для увеличения затененных пространств предусмотрена дополнительная посадка высокоросолых деревьев: берез, дубов, лип и осин, а также более тысячи кустарников разных видов.

Так, на площади «Астана» количество полос проезжей части будет сокращено. На высвободившемся пространстве будут высажены дополнительные деревья, появятся два сухих фонтана.

Пешеходные и транспортные потоки будут разделены, ограничится зона парковки автотранспорта. Северная сторона площади будет выложена гранитной плиткой.

Работы планируется завершить уже в сентябре этого года.

Улица Панфилова от улицы Кабанбай батыра до улицы Жибек жолы станет пешеходной, с возможностью проезда только спецтранспорта (скорые, пожарные).

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Подобное решение позволит соединить зеленым коридором Арбат и скверы у Государственного академического театра оперы и балета имени Абая.

Пешеходная зона будет выложена гранитной плиткой, высажена деревьями и цветочными композициями, будут размещены площадки для отдыха, игровые и спортивные площадки, скамейки и др.

Работы планируется завершить до конца текущего года. Стоит отметить, что в ходе ремонтных работ были обнаружены фрагменты брусчатки старого города.

Аким Алматы поручил архитекторам и подрядным организациям сохранить камни и частично использовать их при строительстве пешеходной зоны на улице Панфилова.

«Это все история нашего любимого города, которую мы должны сохранить», — сказал Бауыржан Байбек.

На участке улицы Гоголя для движения частных автомобилей предусмотрено только по одной полосе в обоих направлениях, припарковаться можно будет только в специальных «карманах».

Предполагается создание выделенной полосы для общественного транспорта. Расширенная пешеходная зона будет выложена бетонной плиткой для тротуаров, оборудована беседками, лавочками, детскими площадками.

На первом этапе будет реконструирован участок от улицы Желтоксан до улицы Калдаякова.

Улица Кабанбай батыра будет поэтапно реконструирована от улицы Тулебаева до улицы Масанчи.

Проектные решения позволят привести улицу к единому архитектурному облику. Сужение проезжей части не планируется, но по длине всех пешеходных зон будет запрещена парковка, оставить автомобиль можно будет только в специально оборудованных «карманах».

В рамках реконструкции предполагается увеличение протяженности улицы Жибек жолы от улицы Кунаева до улицы Желтоксан.

Проектом предусмотрено максимальное благоустройство Арбата, сохранив прежний дух и разбив реконструируемый участок на отдельные функциональные зоны.

Будет увеличено количество мест для сидения, произведена реконструкция существующих фонтанов, появятся спортивные и детские площадки, вместо брусчатки будет использоваться гранит.

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