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06:16 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровский художник Прудников попал в больницу после визита судебных приставов

«Скорую» мужчине вызвали сами сотрудники федеральной службы.

Художник из Хабаровска Сталентин Прудников попал в десятую городскую больницу после визита судебных приставов. По словам живописца, когда сотрудники службы зашли в мастерскую, ему стало плохо. После описи вещи художника передадут на ответственное хранение, сообщает портал «Губерния».

Напомним, в августе 2016 года по решению суда Прудников должен был освободить мастерскую, которая принадлежит Союзу художников. Покидать студию он отказался, а в середине мая 2017 года даже объявил голодовку, на десятый день которой 77-летний живописец также попал в больницу.

«Я более 20 лет отработал в этой мастерской, а теперь меня выгоняют и грабят. Сегодня утром мне стало плохо с сердцем, и меня отвезли в ближайшую больницу», — рассказал Сталентин Прудников.

Ситуацию прокомментировала начальник отдела судебных приставов по Кировскому району Хабаровска Ольга Максимчук.

«У нас есть судебный акт об освобождении незаконно занимаемого нежилого помещения, которое принадлежит Союзу художников. Судебное производство по этому делу было окончено еще в августе прошлого года, с этого времени арендовать мастерскую Прудников не имел права. В течение года решение суда Прудников не исполнял, уведомления о судебном решении получал многократно. Сейчас мы опишем художественные ценности и личные вещи гражданина и отправим их на ответственное хранение представителю взыскателя. Если через два месяца Прудников не заберет свои вещи, на них будет наложен арест и их обратят в доход государства», — сообщила Ольга Максимчук.

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