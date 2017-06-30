Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
Как недосып влияет на мозг
«Тяжело и обидно»: реакция Киева на наказание за «Евровидение»
10-летний мальчик прославился благодаря записке на коробке
После жалобы Путину уволили 150 сотрудников предприятия
Фото дня: Роналду показал новорожденных детейИз-за рождения детей Роналду даже пропустит матч за 3-е место на Кубке Конфедераций в России
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона»
Стало известно о состоянии Владимира Этуша
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист
«Манекен» — новый способ «развода» на дороге
53-летняя жена Крутого в белом купальнике очаровала Сеть - СМИ
СМИ о том, от чего умер солист "Иванушек" Яковлев
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
СМИ: Сати Казанова высказалась о смерти экс-солиста "Иванушек"
СМИ о том, от чего умер солист "Иванушек" Яковлев
Причину смерти экс-солиста "Иванушек" Яковлева назвала Куцевол
СМИ: Лавров получил предупреждение от Госдепа США
Фоторепортажи
21Открытие Московского международного кинофестиваля
10Волшебники, ведьмы и квиддич
06:17 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

В Иркутске выпустили путеводитель для бездомных

Тираж составил 1000 экземпляров.

Иркутский благотворительный фонд «Оберег» выпустил путеводитель для бездомных людей. Об этом сообщила на странице в Facebook куратор проекта Мария Климова.

Издание включает в себя информацию о том, где можно найти ночлег, пункты питания, получить медпомощь. В путеводителе также рассказывается о том, где можно помыться, постричься, взять одежду. Есть и информация о восстановлении паспорта и медполиса, а также страницы, описывающие симптомы опасных заболеваний, и куда с ними обращаться.

Тираж составил 1000 экземпляров.

Путеводитель будет распространяться через социальные службы и реабилитационные центры. Проект реализовали при поддержке департамента здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Пенсионеры потребовали 1,5 млн рублей за незаконный снос их дома
Определился второй финалист Кубка Конфедераций-2017
США не беспокоят возможные провокации в Сирии
Хейли: США больше не будут закрывать глаза на поведение Тегерана
МВД предлагает перенаправить потоки мигрантов на Дальний Восток
Китай недоволен продажей Вашингтоном оружия Тайваню
В Японии судят экс-руководителей АЭС «Фукусима-1»
Мадуро просит жителей Венесуэлы помочь поймать пилота Переса
Спорт
Кто бы у немцев ни играл — они выиграют: Германия — в финале КК Германия громит Мексику в полуфинале Кубка конфедераций и в шаге от ещё одного трофея, несмотря на неосновной состав
Авто
Москвичей предупредили о «ветхозаветном потопе» в пятницу Синоптики отмечают, что завтра вечером Москву может накрыть сильнейший за последние пять лет дождь
Hi-Tech
Фото дня: первый в мире телефон, которому не нужна батарейка Миру впервые представлен мобильный телефон, которому не нужна батарейка. Данный девайс будет брать энергию из воздуха
Кино
Риналь Мухаметов и Равшана Куркова на съемках фэнтези «Эбигейл» Известные актеры и молодые звезды экрана снимаются в необычном проекте от создателей фильмов «Танцы насмерть» и «Проект Gemini»
Недвижимость
Как продать или купить гараж?
Сергей Полонский пообещал вернуть деньги обманутым дольщикам
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
Владельцы магазинов пытаются заработать на программе реновации
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Жена моряка сделала мужу сюрприз, скрыв беременность Чтобы снять на видео реакцию супруга, женщина полгода мужественно хранила в секрете новость о грядущем пополнении в семье.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь