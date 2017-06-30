В Иркутске выпустили путеводитель для бездомных

Иркутский благотворительный фонд «Оберег» выпустил путеводитель для бездомных людей. Об этом сообщила на странице в Facebook куратор проекта Мария Климова.

Издание включает в себя информацию о том, где можно найти ночлег, пункты питания, получить медпомощь. В путеводителе также рассказывается о том, где можно помыться, постричься, взять одежду. Есть и информация о восстановлении паспорта и медполиса, а также страницы, описывающие симптомы опасных заболеваний, и куда с ними обращаться.

Тираж составил 1000 экземпляров.

Путеводитель будет распространяться через социальные службы и реабилитационные центры. Проект реализовали при поддержке департамента здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска.