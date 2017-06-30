Дорожники отремонтировали одну из самых крутых улиц во Владивостоке

Владивосток, 30 июня, PrimaMedia.

Дорожные службы Владивостоке провели ямочный ремонт улицы Капитана Шефнера, сообщает ИА PrimaMedia. Крутой спуск с Проспекта красоты (ул. Всеволода Сибирцева) к остановке Авангард стал безопаснее.

Ремонт дороги на этом спуске — это своего рода «подарок» администрации Владивостока автолюбителям ко дню рождения города. Стоит отметить, что это не капитальный дорожный ремонт.

Напомним, что в районе улицы Пушкинская, 55 рядом со сквером Комсомольцев Приморским водоканалом проводятся работы по прокладке наружных сетей водопровода. В связи с этим движение на этом участке дороги закрыто до 3 июля. Объезд осуществляется по Баневура, Светланской, Володарского и Всеволода Сибирцева.