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06:21 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Дорожники отремонтировали одну из самых крутых улиц во Владивостоке

Ремонт стал своеобразным «подарком» автолюбителям ко дню рождения города.

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фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Владивосток, 30 июня, PrimaMedia.

Дорожные службы Владивостоке провели ямочный ремонт улицы Капитана Шефнера, сообщает ИА PrimaMedia. Крутой спуск с Проспекта красоты (ул. Всеволода Сибирцева) к остановке Авангард стал безопаснее.

Ремонт дороги на этом спуске — это своего рода «подарок» администрации Владивостока автолюбителям ко дню рождения города. Стоит отметить, что это не капитальный дорожный ремонт.

Напомним, что в районе улицы Пушкинская, 55 рядом со сквером Комсомольцев Приморским водоканалом проводятся работы по прокладке наружных сетей водопровода. В связи с этим движение на этом участке дороги закрыто до 3 июля. Объезд осуществляется по Баневура, Светланской, Володарского и Всеволода Сибирцева.

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