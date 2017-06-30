Дорожники отремонтировали одну из самых крутых улиц во Владивостоке
Ремонт стал своеобразным «подарком» автолюбителям ко дню рождения города.
Ремонт стал своеобразным «подарком» автолюбителям ко дню рождения города.
Владивосток, 30 июня, PrimaMedia.
Дорожные службы Владивостоке провели ямочный ремонт улицы Капитана Шефнера, сообщает ИА PrimaMedia. Крутой спуск с Проспекта красоты (ул. Всеволода Сибирцева) к остановке Авангард стал безопаснее.
Ремонт дороги на этом спуске — это своего рода «подарок» администрации Владивостока автолюбителям ко дню рождения города. Стоит отметить, что это не капитальный дорожный ремонт.
Напомним, что в районе улицы Пушкинская, 55 рядом со сквером Комсомольцев Приморским водоканалом проводятся работы по прокладке наружных сетей водопровода. В связи с этим движение на этом участке дороги закрыто до 3 июля. Объезд осуществляется по Баневура, Светланской, Володарского и Всеволода Сибирцева.