В Красноярске жители Покровки решили самостоятельно обустроить детскую площадку на месте снесенного дома на пересечении улиц Сосновского и Степана Разина. Жители обратились в администрацию района с просьбой помочь расчистить мусор.

В скором времени здесь появится площадка для игры в футбол и волейбол, качели и гимнастический уголок. Рядом разместится зона отдыха со скамейками для родителей и пенсионеров.

Известно, что в благоустройстве площадки принимают участие две семьи. Уже скоро настанет время укладывать брусчатку и высаживать цветы. Организаторы обращаются ко всем желающим помочь в этом деле. Детская площадка будет готова в середине июля.