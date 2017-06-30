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06:22 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жители Покровки решили самостоятельно обустроить детскую площадку

Детская площадка будет готова в середине июля.

В Красноярске жители Покровки решили самостоятельно обустроить детскую площадку на месте снесенного дома на пересечении улиц Сосновского и Степана Разина. Жители обратились в администрацию района с просьбой помочь расчистить мусор.

В скором времени здесь появится площадка для игры в футбол и волейбол, качели и гимнастический уголок. Рядом разместится зона отдыха со скамейками для родителей и пенсионеров.

Известно, что в благоустройстве площадки принимают участие две семьи. Уже скоро настанет время укладывать брусчатку и высаживать цветы. Организаторы обращаются ко всем желающим помочь в этом деле. Детская площадка будет готова в середине июля.

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