Вечером Владивосток накроет ливень

Сегодня, 30 июня, в Приморье сохраняются кратковременные дожди, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В Приморье в течении дня пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ливни с грозами. На побережье местами туман. Температура воздуха ночью +8…+20 °С, днем +21…+28 °С, на побережье +14…+20 °С.

Во Владивостоке сегодня облачно, туман, морось, вечером переходящий в дождь. Ветер умеренный до сильного. Температура воздуха ночью +14…+16 °С, днем +17…+19 °С.