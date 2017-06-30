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06:23 (мск), источник: VLADNEWS

Вечером Владивосток накроет ливень

В некоторых районах края пройдут грозовые дожди.

Источник: VLADNEWS

Сегодня, 30 июня, в Приморье сохраняются кратковременные дожди, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В Приморье в течении дня пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ливни с грозами. На побережье местами туман. Температура воздуха ночью +8…+20 °С, днем +21…+28 °С, на побережье +14…+20 °С.

Во Владивостоке сегодня облачно, туман, морось, вечером переходящий в дождь. Ветер умеренный до сильного. Температура воздуха ночью +14…+16 °С, днем +17…+19 °С.

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