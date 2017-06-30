Встревоженные хабаровчане сообщают о подозрительных скрипах и остановках колеса обозрения

Хабаровск, 30 июня, AmurMedia.

Сообщения жителей Хабаровска о странностях в работе колеса обозрения будут учитываться при контроле объекта. Сейчас возникшие небольшие проблемы устраняются, работа в пределах нормы, сообщил корр. ИА AmurMedia владелец нового колеса обозрения и учредитель ООО «Скалэнд» Семен Копылов.

В соцсетях участилось появление сообщений от горожан, встревоженных скрипами и шумами нового колеса обозрения. Также большую популярность получил следующий пост: «Сегодня на набережной остановили на несколько минут новое колесо обозрения вместе с людьми в кабинках. Мы были в шоке. Только подкатились и ещё смеялись, мол вдруг остановится. И на тебе! Занятых было кабинок 8, в каждой минимум по 3 человека. Там и дети были» — пишет в Instagram хабаровчанка Полина.

Как пояснил владелец аттракциона Семен Копылов, хабаровчанка стала свидетелем абсолютно нормальной штатной остановки. А на сообщения о скрипах бизнесмен реагирует исключительно положительно.

— Очень хорошо, что горожане переживают вместе с нами. Объект новый, мы следим за каждым шумом и движением, за каждым показанием датчиков. Те же поскрипывания появились после дождя и сейчас идет дополнительная промазка. В общем, все в рамках нашего объективного контроля. Давайте отслеживать состояние аттрациона вместе, — подвел итог Семен Копылов.