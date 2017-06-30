В Кемеровской области дядя избивал племянника с ДЦП

В Прокопьевске 36-летний местный житель избил 5-летнего опекаемого племянника.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, мальчик с рождения жил с диагнозом ДЦП. Из-за этого ребенок мог передвигаться только в специальных ходунках. Мать ребенка была лишена родительских прав, поэтому с марта 2017 года мальчика взял под опеку его родной дядя. Прокопчанин решил, что мальчик должен передвигаться без ходунков. Если ребенок не успевал дойти до туалета, дядя бил его. Помимо прочего, ребенок просто не мог стоять без ходунков, он падал.

Тревогу забила родственница, пришедшая в гости. Она увидела, в каком состоянии находится мальчик, и вызвала «скорую». У пострадавшего диагностировали перелом голени и травмой головы.

В отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего». На специалиста органов опеки наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания.