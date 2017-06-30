В Кемеровской области дядя избивал племянника с ДЦП
5-летний мальчик не мог передвигаться без специальных ходунков.
5-летний мальчик не мог передвигаться без специальных ходунков.
В Прокопьевске 36-летний местный житель избил 5-летнего опекаемого племянника.
По информации
Тревогу забила родственница, пришедшая в гости. Она увидела, в каком состоянии находится мальчик, и вызвала «скорую». У пострадавшего диагностировали перелом голени и травмой головы.
В отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего». На специалиста органов опеки наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания.