Красноярцев предупредили об опасных грозах и граде в последний жаркий день

В последний день июня в Красноярске ожидается ухудшение погоды. Об этом горожан предупредили в Управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города.

Согласно данным Среднесибирского УГМС, 30 июня по центральным районам Красноярского края ожидается сильная жара, местами — грозы. При них порывы западного ветра будут достигать 15−20 м/с. Также днем возможен град.

По данным других синоптиков, сегодня с 7 часов вечера в столице края возможен лишь небольшой дождь.

В такую погоду жителям рекомендуют соблюдать осторожность при передвижении на улицах и дорогах: держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, других легких конструкций, крупных деревьев. Во время грозы необходимо закрыть окна, отключить электроприборы, держаться подальше от электропроводки и антенн, не касаться металлических предметов.