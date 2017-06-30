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07:39 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцев предупредили об опасных грозах и граде в последний жаркий день

Жителям рекомендуют держаться подальше от легких конструкций, закрыть окна и отключить электроприборы.

Источник: AP 2017

В последний день июня в Красноярске ожидается ухудшение погоды. Об этом горожан предупредили в Управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города.

Согласно данным Среднесибирского УГМС, 30 июня по центральным районам Красноярского края ожидается сильная жара, местами — грозы. При них порывы западного ветра будут достигать 15−20 м/с. Также днем возможен град.

По данным других синоптиков, сегодня с 7 часов вечера в столице края возможен лишь небольшой дождь.

В такую погоду жителям рекомендуют соблюдать осторожность при передвижении на улицах и дорогах: держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, других легких конструкций, крупных деревьев. Во время грозы необходимо закрыть окна, отключить электроприборы, держаться подальше от электропроводки и антенн, не касаться металлических предметов.

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