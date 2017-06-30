Без горячей воды на 11 дней останутся жители Покровки и Советского района

В Советском районе и микрорайоне Покровском с понедельника, 3 июля, отключат горячее водоснабжение. На ремонт будет остановлена ТЭЦ-3. Об этом сообщает пресс-служба СГК.

Гидравлические испытания сети и профилактический ремонт станции продлятся 11 дней — до 24 часов 13 июля. Энергетики проверят 142 км теплосетей. В ходе работ возможны порывы трубопроводов и размывы грунта — выход воды на поверхность.

На самой ТЭЦ-3 планируется отремонтировать арматуру на котлах и проверить трубопроводы. Энергетики отмечают, что по сравнению с прошлым годом срок отключения горячей воды сократился на сутки, с предыдущими годами — на 5 суток.

Напомним, что на правобережье Красноярска ожидается плановое отключение холодной воды. 30 июня в 23.00 на ремонт остановится водозабор на о. Отдыха. В связи с этим до 23.00 1 июля будет приостановлено холодное водоснабжение в Свердловском районе, а также пос. Водники и Первомайский Кировского района.