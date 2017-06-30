Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бари Алибасов о смерти экс-солиста "Иванушек"
Что вы помните из школьного курса биологии: тест
Путин назвал три напитка, которые предпочитает вину
Татьяна Волосожар и Максим Траньков впервые показали лицо дочки
СМИ: Лавров получил предупреждение от госсекретаря США
Возврат к рецессии Как мировая экономика оказалась на краю глобального краха
Риналь Мухаметов и Равшана Куркова на съемках фэнтези «Эбигейл»
Что мы знаем о Михалине Ольшанской: 7 фактов к 25-летию актрисы
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона
Максакова рассказала, почему Хрущев передал Киеву Крым — СМИ
Порошенко: ВСУ не дают надежды ополченцам Донбасса
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
СМИ: 48-летняя Эвелина Блёданс разделась для рекламы
СМИ: Максакова сказала, почему Хрущев отдал Крым
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
1450-летие Николь Кидман
07:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Найдена причина вымирания пчел

Канадские, британские и немецкие ученые в первом масштабном общеевропейском исследовании подтвердили, что неоникотиноиды отрицательно влияют на популяции пчел. Две соответствующих работы опубликованы в журнале Science.

Источник: AP 2017

В первом исследовании ученые наблюдали за тремя видами пчел, которые обитали в районах произрастания масличных культур, обработанных неоникотиноидами. Оказалось, что численность популяций насекомых резко снизились в Венгрии и Великобритании, но не в Германии (из-за доступа насекомых к широкому спектру цветковых). Во всех трех странах наблюдалось снижение репродуктивных возможностей пчел.

Во втором исследовании ученые наблюдали за канадскими пчелами, обитавшими вблизи кукурузных полей, также обработанных инсектицидами. Оказалось, что средняя продолжительность жизни рабочих пчел данных районов была ниже нормы, также сокращалась численность пчеломаток в семьях.

Всего ученые пронаблюдали за пчелами, которые обитают или располагаются вблизи полей суммарной площадью две тысячи гектаров. Эксперты отмечают, что в деградации популяций пчел участвует несколько факторов, использование неоникотиноидов является одним из них. Отмечается, что исследование финансировалось компаниями, производящими инсектициды, но его результаты интерпретировались независимыми экспертами.

Пчелы важны прежде всего для опыления растений. Только в США насекомые опыляют, по разным оценкам, до четверти всех сельскохозяйственных культур. Соответствующий рынок услуг в стране оценивается в 10−15 миллиардов долларов в год.

Одной из причин вымирания пчел ученые также называют мировую торговлю насекомыми, приводящую к распространению клеща-паразита Varroa destructor.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Тимошенко рассказала, когда Украине придет конец
Определился второй финалист Кубка Конфедераций-2017
США не беспокоят возможные провокации в Сирии
Хейли: США больше не будут закрывать глаза на поведение Тегерана
МВД предлагает перенаправить потоки мигрантов на Дальний Восток
Китай недоволен продажей Вашингтоном оружия Тайваню
В Японии судят экс-руководителей АЭС «Фукусима-1»
Мадуро просит жителей Венесуэлы помочь поймать пилота Переса
Спорт
Кто бы у немцев ни играл — они выиграют: Германия — в финале КК Германия громит Мексику в полуфинале Кубка конфедераций и в шаге от ещё одного трофея, несмотря на неосновной состав
Авто
Москвичей предупредили о «ветхозаветном потопе» в пятницу Синоптики отмечают, что завтра вечером Москву может накрыть сильнейший за последние пять лет дождь
Hi-Tech
Фото дня: первый в мире телефон, которому не нужна батарейка Миру впервые представлен мобильный телефон, которому не нужна батарейка. Данный девайс будет брать энергию из воздуха
Кино
Риналь Мухаметов и Равшана Куркова на съемках фэнтези «Эбигейл» Известные актеры и молодые звезды экрана снимаются в необычном проекте от создателей фильмов «Танцы насмерть» и «Проект Gemini»
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
В России запускают новую жилищную программу
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Жена моряка сделала мужу сюрприз, скрыв беременность Чтобы снять на видео реакцию супруга, женщина полгода мужественно хранила в секрете новость о грядущем пополнении в семье.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь