Красноярским медработникам компенсируют расходы на оплату аренды жилья

В Красноярском крае медицинским работникам будут компенсировать расходы на оплату аренды жилья, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Компенсация полагается врачам, заключившим трудовой договор с медицинской организацией, подведомственной министерству здравоохранения края. Размер компенсации будет зависеть от состава семьи. Выплаты будут предоставляться на срок действия договора найма жилого помещения, но не более чем на 5 лет.

«Перечень должностей и медицинских организаций будет утверждаться приказом министерства ежегодно с учетом потребности медицинских организаций в конкретных специалистах. В частности, в настоящее время отмечается дефицит врачей первичного звена. В зависимости от приоритетных направлений здравоохранения и ситуации с кадрами перечень должностей будет изменяться», — отметили в Крайздраве.