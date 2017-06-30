Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
Как недосып влияет на мозг
«Тяжело и обидно»: реакция Киева на наказание за «Евровидение»
Необычный семейный портрет растрогал пользователей соцсетей
СМИ: Лавров получил предупреждение от госсекретаря США
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Риналь Мухаметов и Равшана Куркова на съемках фэнтези «Эбигейл»
Что мы знаем о Михалине Ольшанской: 7 фактов к 25-летию актрисы
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона
53-летняя жена Крутого в белом купальнике очаровала Сеть - СМИ
СМИ о том, от чего умер солист "Иванушек" Яковлев
41-летняя азиатка выглядит феноменально молодо (фото)
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
СМИ: 48-летняя Эвелина Блёданс разделась для рекламы
СМИ: Максакова сказала, почему Хрущев отдал Крым
Причину смерти экс-солиста "Иванушек" Яковлева назвала Куцевол
СМИ: Лавров получил предупреждение от Госдепа США
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
10Волшебники, ведьмы и квиддич
07:51 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярским медработникам компенсируют расходы на оплату аренды жилья

Размер компенсации будет зависеть от состава семьи.

Источник: Reuters

В Красноярском крае медицинским работникам будут компенсировать расходы на оплату аренды жилья, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Компенсация полагается врачам, заключившим трудовой договор с медицинской организацией, подведомственной министерству здравоохранения края. Размер компенсации будет зависеть от состава семьи. Выплаты будут предоставляться на срок действия договора найма жилого помещения, но не более чем на 5 лет.

«Перечень должностей и медицинских организаций будет утверждаться приказом министерства ежегодно с учетом потребности медицинских организаций в конкретных специалистах. В частности, в настоящее время отмечается дефицит врачей первичного звена. В зависимости от приоритетных направлений здравоохранения и ситуации с кадрами перечень должностей будет изменяться», — отметили в Крайздраве.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
"Как существовать на эти деньги". Учитель задала вопрос президенту Путину
Определился второй финалист Кубка Конфедераций-2017
США не беспокоят возможные провокации в Сирии
Хейли: США больше не будут закрывать глаза на поведение Тегерана
МВД предлагает перенаправить потоки мигрантов на Дальний Восток
Китай недоволен продажей Вашингтоном оружия Тайваню
В Японии судят экс-руководителей АЭС «Фукусима-1»
Мадуро просит жителей Венесуэлы помочь поймать пилота Переса
Спорт
Кто бы у немцев ни играл — они выиграют: Германия — в финале КК Германия громит Мексику в полуфинале Кубка конфедераций и в шаге от ещё одного трофея, несмотря на неосновной состав
Авто
Москвичей предупредили о «ветхозаветном потопе» в пятницу Синоптики отмечают, что завтра вечером Москву может накрыть сильнейший за последние пять лет дождь
Hi-Tech
Фото дня: первый в мире телефон, которому не нужна батарейка Миру впервые представлен мобильный телефон, которому не нужна батарейка. Данный девайс будет брать энергию из воздуха
Кино
Риналь Мухаметов и Равшана Куркова на съемках фэнтези «Эбигейл» Известные актеры и молодые звезды экрана снимаются в необычном проекте от создателей фильмов «Танцы насмерть» и «Проект Gemini»
Недвижимость
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
Чиновники назвали дату окончания ремонта улиц в центре Москвы
Владельцы магазинов пытаются заработать на программе реновации
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Жена моряка сделала мужу сюрприз, скрыв беременность Чтобы снять на видео реакцию супруга, женщина полгода мужественно хранила в секрете новость о грядущем пополнении в семье.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь