Глубокая дорожная яма появилась на Тихоокеанской улице в Хабаровске

Дорожный провал появился на Тихоокеанской улице в краевой столице. Активисты Хабаровского регионального отделения Общероссийского народного фронта считают, что яма образовалась из-за размыва грунта вокруг сливного колодца, сообщает портал «Губерния».

Провал находится недалеко от перекрестка с улицей Орджоникидзе. По словам представителей ОНФ, этот участок Тихоокеанской особенно загруженный: рядом расположены автозаправка, остановка и промышленные предприятия.

«Через этот участок трассы проходит большое количество маршрутов общественного транспорта. Постоянно движутся большегрузные тягачи. Возможен риск обрушения, аналогичный тому, что в начале года был на Павла Морозова. Сейчас необходимо хотя бы огородить это участок сигнальной лентой. Жители улицы говорят, что совсем недавно ямы вообще не было», — рассказал начальник исполкома регионального отделения ОНФ Юрий Рошка.

Юрий Рошка отметил, что городские власти уже знают о дорожной яме: письмо в мэрию активисты отправили сегодня утром.