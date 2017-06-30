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08:09 (мск), источник: Вести - Красноярск

В красноярские вузы хлынул поток абитуриентов

В Красноярские вузы хлынул поток абитуриентов — первая тысяча заявлений уже подана. Приёмная кампания длится месяц, и психологи советуют не торопиться с выбором, а ещё раз подумать — на какой факультет подать документы, чтобы потом не работать на внезапно нелюбимой работе.

Источник: Вести - Красноярск

Абитуриенты народ суеверный, и даже если хорошо написали экзамены, не загадывают, попадут или нет на бюджетное место заветного факультета. Волнуются. Уже ясно — конкурс будет высокий на факультеты IT-технологий, робототехнику, юридический и экономический.

Выпускники прагматичны: работу мечты связывают со стабильностью. Хотят трудиться в крупных компаниях, получать на первых порах от 30 до 50 тысяч рублей, готовы на пятидневку и даже задерживаться на службе, главное видеть результат своих усилий. Статистика от психологов: каждый третий взрослый недоволен своей работой, поэтому совет для всех абитуриентов — ещё раз подумать над выбором.

«Ориентируйтесь не на те предметы, которые в школе вам нравились и у вас хорошо шли, не только на высокие результаты ЕГЭ, но и на то, куда с ними пойти. Если вы любите физику и идёте в педуниверситет, нужно понимать, что заниматься вы будете не физикой, а учительством», — сказала психолог-консультант Марина Поздникина.

Понять, что нравится — общаться с людьми, работать с документами, анализировать существующее или создавать новое. Если внутренний голос молчит, лучше выбрать базовые специальности — математический факультет, экономику, философию, филологию. Получите знания — поймёте, где их интереснее применить. Время просмотреть учебные планы выбранного направления, посоветоваться с теми, кто уже получил такое образование, есть.

Приёмные комиссии во всех вузах работают до 26 июля, причём неважно, принесли вы уже документы или сделаете это в последний день, здесь всё решает не скорость, а результаты ЕГЭ. Ближайший месяц для выпускников определяющий, следить за своим положением в рейтинге можно хоть каждый час через интернет-сайты университетов.


Александра СЛАВЕЦКАЯ

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