Приморский океанариум опроверг информацию о гибели еще двух скатов
Все животные чувствуют себя нормально.
Все животные чувствуют себя нормально.
На почту агентства пришло письмо, в котором местный житель, пожелавший остаться неизвестным, рассказал о недавней гибели еще двух скатов, а также о стрессовом состоянии дельфинов и множества рыб, сообщает РИА VladNews.
— На днях два ската стоимостью в 5 миллионов засосало в канализацию, и они погибли… А еще недавно проходили «антитеррористические учения» со стрельбой.
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Напомним, что накануне стало известно о том, что в Приморском океанариуме погиб