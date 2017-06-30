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08:10 (мск), источник: VLADNEWS

Приморский океанариум опроверг информацию о гибели еще двух скатов

Все животные чувствуют себя нормально.

На почту агентства пришло письмо, в котором местный житель, пожелавший остаться неизвестным, рассказал о недавней гибели еще двух скатов, а также о стрессовом состоянии дельфинов и множества рыб, сообщает РИА VladNews.

— На днях два ската стоимостью в 5 миллионов засосало в канализацию, и они погибли… А еще недавно проходили «антитеррористические учения» со стрельбой. Из-за грохота умер скат, множество рыб и даже дельфины получив стресс, отказываются от еды, — говорится в тексте сообщения.

В пресс-службе Приморского океанариума данную информацию опровергли. Сообщив, что все животные находятся в нормальном состоянии и стрессу не подвергались.

Напомним, что накануне стало известно о том, что в Приморском океанариуме погиб скат-орляк из-за кровоизлияния в мозг.

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