Синоптики прогнозируют дождливые выходные в Калининградской области
Первые выходные июля в Калининградской области будут дождливыми. Такой прогноз дают синоптики Гидрометцентра России.
Первые выходные июля в Калининградской области будут дождливыми. Такой прогноз дают синоптики Гидрометцентра России.
В субботу и воскресенье, 1 и 2 июля, в регионе ожидается облачная погода и небольшие дожди. Их вероятность составляет 80−92%.
В светлое время суток воздух прогреется до +21… +23°С. Ночью столбики термометров покажут +14°С.