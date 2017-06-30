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12:43 (мск), источник: Калининград.Ru

Синоптики прогнозируют дождливые выходные в Калининградской области

Первые выходные июля в Калининградской области будут дождливыми. Такой прогноз дают синоптики Гидрометцентра России.

Источник: Калининград.Ru

В субботу и воскресенье, 1 и 2 июля, в регионе ожидается облачная погода и небольшие дожди. Их вероятность составляет 80−92%.

В светлое время суток воздух прогреется до +21… +23°С. Ночью столбики термометров покажут +14°С.

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